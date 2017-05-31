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Караваев вошел в символическую сборную по итогам сезона чемпионата Чехии

Источник:  Официальный сайт лиги ЧехииКомментарии

Российский защитник «Спарты» Вячеслав Караваев вошел в символическую сборную чемпионата Чехии по итогам завершившегося сезона.

- Вероятно, лучший игрок «Спарты» в прошедшем сезоне. По-крайней мере осенью, когда он забил два мяча и добавил к ним семь голевых передач, - говорится на сайте лиги.

В нынешнем сезоне 21-летний Караваев принял участие в 27 матчах чемпионата Чехии и забил 3 гола. Защитник выступает за пражскую «Спарту» с августа прошлого года, куда перешел из ЦСКА.

Напомним, что футболисты пражской «Спарты» завоевали бронзовые медали чемпионата Чехии, а Вячеслав Караваев был признан лучшим игроком клуба.

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