Караваев вошел в символическую сборную по итогам сезона чемпионата Чехии

Российский защитник «Спарты» Вячеслав Караваев вошел в символическую сборную чемпионата Чехии по итогам завершившегося сезона.

- Вероятно, лучший игрок «Спарты» в прошедшем сезоне. По-крайней мере осенью, когда он забил два мяча и добавил к ним семь голевых передач, - говорится на сайте лиги.

Takto vypadá jedenáctka sezóny podle výběru redakce ligového webu! 👀



Více o redakčním výběru ➡ https://t.co/8hJeI84lRr pic.twitter.com/49QWX1grl0 — ePojisteni.cz liga (@fotbalovaligaCZ) 31 мая 2017 г.

В нынешнем сезоне 21-летний Караваев принял участие в 27 матчах чемпионата Чехии и забил 3 гола. Защитник выступает за пражскую «Спарту» с августа прошлого года, куда перешел из ЦСКА.

Напомним, что футболисты пражской «Спарты» завоевали бронзовые медали чемпионата Чехии, а Вячеслав Караваев был признан лучшим игроком клуба.