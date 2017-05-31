Рустам Минниханов: Рекомендовал бы рассмотреть возвращение в «Рубин» Бердыева

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов прокомментировал информацию о возможном возвращении в «Рубин» Курбана Бердыева.

«Оставить на посту главного тренера команды испанца Хави Грасиа или поменять его на какую-то иную кандидатуру – сейчас это, безусловно, полная прерогатива нового президента ФК «Рубин», которым с сегодняшнего дня утвержден член совета директоров ГК «ТАИФ» Радик Шаймиев. Руководство клуба сейчас находится в одних руках, и именно новый президент «Рубина» отвечает за дальнейшее развитие клуба и его спортивные результаты. Однако с учетом мнения многих болельщиков я бы рекомендовал как один из вариантов рассмотреть возвращение в команду Курбана Бердыева, с именем которого связаны самые громкие победы клуба», – говорится в официальном сообщении пресс-службы президента Республики Татарстан.

Ранее наблюдательный совет «Рубина» утвердил новым президентом клуба Радика Шаймиева.

Напомним, что в минувшем сезоне «Рубин» под руководством испанца Хави Грасии, набрав 38 очков, занял девятую строчку в итоговой турнирной таблице РФПЛ.