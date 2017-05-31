Криштиану Роналду: «Реал» хочет войти в историю Лиги чемпионов

Форвард «Реала» Криштиану Роналду в преддверии финального матча Лиги чемпионов против «Ювентуса» рассказал о шансах команды на победу в турнире.

- Участие в финале Лиги чемпионов всегда дарит особенные чувства. У меня была возможность сделать это четыре раза, и нынешний финал будет пятым, этот момент станет особенным. Нам будет противостоять великая команда. Понимаем, что впереди тяжелейший матч, но мы - «Реал», а потому у нас хорошие шансы на победу. Разумеется, я надеюсь, что мы выиграем, поскольку это достижение стало бы выдающимся.

Это цель, которой хотят достичь все игроки «Реала». Хотим войти в историю и понимаем, что если выиграем этот финал, то станем первой командой, которой удалось защитить трофей с появлением Лиги чемпионов. Это наша цель, наша задача и наша мечта, - передает слова Роналду официальный сайт УЕФА.

Напомним, финал Лиги чемпионов «Реал» - «Ювентус» состоится 3 июня в Кардиффе.