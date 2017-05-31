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Виталий Мутко: Переговоры о проведении матча со сборной Индии мы не ведем

Источник:  ТАССКомментарии

Вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко опроверг информацию о том, что футбольные сборные России и Индии могут провести товарищеский матч.

«Мы таких переговоров не ведем», - приводит ТАСС слова Мутко.

Ранее портал Sportskeeda сообщил, что Всеиндийская футбольная федерация ведет переговоры с Российским футбольным союзом (РФС) о проведении матча между сборными России и Индии в период с 2 по 10 октября.

Сейчас сборная России ведет подготовку к Кубку конфедераций, в рамках которой проведет товарищеские встречи с командами Венгрии (5 июня, Будапешт) и Чили (9 июня, Москва).

Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная России выступит в группе А, где сыграет с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт-Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань).

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