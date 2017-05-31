Промес выйдет на поле с первых минут в матче сборной Голландии против Марокко
Стал известен стартовый состав сборной Голландии на товарищеский матч с командой Марокко.
Отметим, что в стартовом составе голландской команды выйдет полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес.
Сборная Голландии: Зут, Велтман, де Лигт, Худт, Аке, Торнстра, Промес, де Вильена, Бергёйс, Депай, Янссен.
Oranje start tegen Marokko met de volgende elf spelers. Nathan Aké debuteert met een basisplek. Zie: https://t.co/eHQZmbSvrm #MARNED pic.twitter.com/NiHkcQSpbh— OnsOranje (@OnsOranje) 31 мая 2017 г.
Встреча состоится в Агадире (Марокко) на поле стадиона «Стад Адрар Арена».
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