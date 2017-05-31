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Промес выйдет на поле с первых минут в матче сборной Голландии против Марокко

Источник:  Twitter.comКомментарии

Стал известен стартовый состав сборной Голландии на товарищеский матч с командой Марокко.

Отметим, что в стартовом составе голландской команды выйдет полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес.

Сборная Голландии: Зут, Велтман, де Лигт, Худт, Аке, Торнстра, Промес, де Вильена, Бергёйс, Депай, Янссен.

Встреча состоится в Агадире (Марокко) на поле стадиона «Стад Адрар Арена».

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