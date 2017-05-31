Звезды пляжного волейбола попробовали себя в волейболе на снегу

С 31 мая по 4 июня в Москве пройдут матчи Мирового тура по пляжному волейболу - крупнейшего события в этом олимпийском виде спорта.



В столицу России приехали 96 сильнейших команд со всего мира. В день открытия московского этапа - 31 мая - звезды мирового пляжного волейбола посетили всесезонный комплекс «Снежком» в Красногорске, чтобы принять участие в первом в истории Суперкубке России по волейболу на снегу.

Волейбол на снегу - новый, но быстроразвивающийся как в мире, так и в России, вид спорта. В конце 2016 года был официально признан Министерством спорта России, а в апреле 2017 года в Сочи состоялся первый в истории чемпионат России. В Европе два года подряд проходят матчи Европейского тура по волейболу на снегу, призерами и победителями которого уже становились команды из России.



Желтые и черные свитшоты со слоганом «Быстрее. Выше. Сильнее» из капсульной коллекции, приуроченной к Международному дню спорта на благо развития и мира, игрокам Суперкубка предоставил бренд ZASPORT, официальный экипировщик Олимпийской команды России.



«Мы давно работаем с федерацией волейбола и шьем форму в том числе и для команды по пляжному волейболу. Соревнование на снегу – это что-то новое, интересное и зрелищное. Игрокам мы предложили свитшоты из нашей капсульной коллекции, надеюсь, спортсменам было удобно и тепло играть в них, - говорит дизайнер и основатель бренда ZASPORT Анастасия Задорина. – Я очень хочу, чтобы волейбол на снегу стал Олимпийским видом спорта, - мы обязательно разработаем игровую форму для российской команды».



Международная федерация волейбола уже озвучила планы сделать волейбол первым в истории видом спорта, который будет представлен и на летних и на зимних Олимпийских играх.



«Во время Олимпийских игр – 2016 волейбол (и классический, и пляжный) стал самым посещаемым видом спорта среди всех представленных на летних Играх. Теперь мне хочется подарить возможность насладиться этим великолепным зрелищем и фанатам зимних Олимпийских игр. Уверен, волейбол на снегу должен стать отличным способом воплощения этого желания в реальность», - отметил президент FIVB Ари Граса.

