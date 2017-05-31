Раонич вышел в третий круг «Ролан Гаррос»
Канадский теннисист Милош Раонич пробился в третий круг
Открытого чемпионата Франции, который проходит в Париже.
Раонич, имеющий пятый номер посева, в среду в матче второго
круга нанес поражение бразильцу Рожерио Дутре Силве - 4:6, 6:2, 6:3, 6:4. На
корте соперники провели почти два с половиной часа.
Следующим соперником Раонича станет испанец Гильермо Гарсия-Лопес.
Париж (Франция)
Турнир серии «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 32 017 500 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
2-й круг
Матч
Раонич М. (Канада) - Дутра Силва Р. (Бразилия) - 4:6, 6:2, 6:3, 6:4
Место и дата
31 мая 16:30, , Онлайн-трансляция
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