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Раонич вышел в третий круг «Ролан Гаррос»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Канадский теннисист Милош Раонич пробился в третий круг Открытого чемпионата Франции, который проходит в Париже.

Раонич, имеющий пятый номер посева, в среду в матче второго круга нанес поражение бразильцу Рожерио Дутре Силве - 4:6, 6:2, 6:3, 6:4. На корте соперники провели почти два с половиной часа.

Следующим соперником Раонича станет испанец Гильермо Гарсия-Лопес.

Париж (Франция)
Турнир серии «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 32 017 500 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
2-й круг

Матч

Раонич М. (Канада) - Дутра Силва Р. (Бразилия) - 4:6, 6:2, 6:3, 6:4

Место и дата

31 мая 16:30, , Онлайн-трансляция

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