Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Кайрат3 : 0Астана
Баскетбол  Локомотив31 : 43ЦСКА
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Массимо Каррера: Главный тренерский принцип – не заставлять команду играть так, как она не может

Источник:  Журнал EsquireКомментарии

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о том, как адаптировался в России.

– Насколько тяжело давались первые месяцы жизни в России? В принципе, я адаптировался сразу, потому что снова оказался в привычном мне мире футбола, которому я посвятил себя с 6 лет. Поначалу были сложности с языком, но спустя какое-то время появился переводчик Артем, который помогает мне передавать свои эмоции игрокам. Когда я стал главным тренером, решил работать уже с теми людьми, которые остались от прежнего штаба. Я доверял этим людям, потому что они знакомы с российским футболом, с российским чемпионатом, и, как видите, не прогадал.

Я бы не сказал, что хорошо изучил Москву – выбираюсь в город, только когда приезжают моя жена и дочери. Конечно, мы уже побывали вместе в самых главных местах Москвы – на Красной площади и главных улицах в центре города. Но скорее как туристы. Единственное, в чем я уверен наверняка, когда меня спрашивают про Москву, – здесь большие пробки! Что могу сказать о русских как о нации? Все русские, которых я встречал до сих пор, – хорошие люди. Ничего плохого о русских как о нации сказать не могу.

Какие изменения внесл после того, как стал главным тренером? Мой главный тренерский принцип – не навязывать идеи, не заставлять команду играть так, как она не может играть в принципе. Чтобы не делать жизнь игроков невыносимой, тренер должен понять, на какой позиции им удобнее находиться, и не принуждать их выполнять то, к чему они, может быть, не склонны, – цитирует Карреру журнал Esquire.

Напомним, что под руководством Карреры «Спартак» впервые за 16 лет стал чемпионом России.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Кришито перейдет в «Наполи»? Таблица трансферов РФПЛКришито перейдет в «Наполи»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Игорь Черевченко: Я никого не боюсьИгорь Черевченко: Я никого не боюсьЭкс-наставник «Локомотива» – о «Балтике», взаимоотношениях со Смородской и уходе из команды Красножана.Рустам Минниханов: Рекомендовал бы рассмотреть возвращение в «Рубин» БердыеваПрезидент Республики Татарстан Рустам Минниханов прокомментировал информацию о возможном возвращении в «Рубин» Курбана Бердыева.Источник: Динияр Билялетдинов может подписать контракт с «Араратом»Из проверенного источника «Советскому спорту» стало известно, что в ближайшее врем еще одним звездным футболистом, который подпишет контракт с московским клубом «Арарат» станет Динияр Билялетдинов.Владимир Стржалковский: Состав «Динамо», который вышел в РФПЛ, способен играть и в высшей лигеПредседатель Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) «Динамо» Владимир Стржалковский прокомментировал возможное усиление команды в летнее трансферное окно.Вандерсон: Лучшие в России – Смолов, Глушаков и ДзюбаВандерсон: Лучшие в России – Смолов, Глушаков и ДзюбаЭкс-нападающий «Краснодара» рассказал, где может продолжить ли карьеру, назвал лучших в сборной России и худшего игрока чемпионата.В «Зените» создан аппарат при председателе правления клубаКак сообщает пресс-служба «Зенита», сегодня Павел Пивоваров, который ранее занимал должность заместителя генерального директора клуба, назначен на должность первого заместителя председателя правления – исполнительного директора.Александр Самедов: «Спартак» должен удержать чемпионскую планку в следующем годуАлександр Самедов: «Спартак» должен удержать чемпионскую планку в следующем годуПолузащитник московского «Спартака» Александр Самедов дал интервью итальянскому изданию ITASportPress.Вандерсон: Возможно, вернусь в Россию, в московский клубЭкс-нападающий «Краснодара» Вандерсон рассказал в интервью «Советскому спорту», как узнал, что клуб не продлевает с ним контракт, и какие у него есть варианты продолжения карьеры.ФАС признала незаконным контракт на достройку арены «Санкт-Петербург» за 952 млн рублейПетербургское УФАС признало в действиях Комитета по строительству нарушение Закона о защите конкуренции.«Терек» интересуется бразильцем Форстером из «Зари»Защитник «Зари» Рафаэл Форстер может продолжить карьеру в «Тереке».Валерий Баринов: Дайте Семину год-дваНародный артист России, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов поделился мнением о возможном уходе Юрия Семина с поста главного тренера железнодорожников.Доменико Кришито: Готов вернуться в чемпионат ИталииЗащитник «Зенита» Доменико Кришито рассказал о своих планах на будущее, отметив, что планирует вернуться в серию А.«Зенит» объявил о назначении Козлова главным врачом основного составаГлавным врачом основного состава «Зенита» назначен Юрий Козлов. Главным массажистом команды стал Сергей Колесников. Михаил Гришин остается в медицинском штабе команды «Зенита».В лидерах без игроков «Спартака». Кто самый популярный игрок РФПЛ в соцсетяхВ лидерах без игроков «Спартака». Кто самый популярный игрок РФПЛ в соцсетях«Советский спорт» выяснил, кто из игроков премьер-лиги пользуется наибольшей популярностью в социальной сети Instagram.Гинтарас Стауче: Медведеву надо смотреть дальшеТренер вратарей сборной России Гинтарас Стауче объяснил, почему голкипер «Ростова» Никита Медведев не был приглашен в национальную команду на сбор перед Кубком конфедераций.«Локомотив» объявил об уходе Абаева35-летний голкипер Илья Абаев покинул стан московского «Локомотива» в связи с завершением срока контракта. Об этом сообщает пресс-служба столичной команды.Наблюдательный совет «Рубина» утвердил новым президентом клуба Радика ШаймиеваНаблюдательный совет «Рубина» утвердил новым президентом клуба Радика Шаймиева. Об этом сообщает официальный сайт казанской команды.«Спартак» – чемпион? Им просто повезло. Самая неожиданная статистика сезона«Спартак» – чемпион? Им просто повезло. Самая неожиданная статистика сезона«Советский спорт» продолжает подводить итоги сезона, копаясь в статистических данных.Сын Ментимера Шаймиева может стать президентом «Рубина»Новым президентом казанского «Рубина» станет Радик Шаймиев, младший сын первого президента республики Татарстан Минтимера Шаймиева, сообщает «Бизнес Online».
MMA
М-1 Challenge 79. Шлеменко не пожал руку Хэлси после взвешивания (видео)
Футбол
Источник: Динияр Билялетдинов может подписать контракт с «Араратом»
Футбол
Криштиану Роналду: Матч с «Ювентусом» будет очень похож на два наших последних финала с «Атлетико»
Футбол
Экс-защитник «Зенита» Алвеш перебрался в чемпионат Шотландии (фото)
все новости
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Массимо Каррера
Массимо Карреравсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости