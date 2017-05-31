Массимо Каррера: Главный тренерский принцип – не заставлять команду играть так, как она не может

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о том, как адаптировался в России.

– Насколько тяжело давались первые месяцы жизни в России? В принципе, я адаптировался сразу, потому что снова оказался в привычном мне мире футбола, которому я посвятил себя с 6 лет. Поначалу были сложности с языком, но спустя какое-то время появился переводчик Артем, который помогает мне передавать свои эмоции игрокам. Когда я стал главным тренером, решил работать уже с теми людьми, которые остались от прежнего штаба. Я доверял этим людям, потому что они знакомы с российским футболом, с российским чемпионатом, и, как видите, не прогадал.

Я бы не сказал, что хорошо изучил Москву – выбираюсь в город, только когда приезжают моя жена и дочери. Конечно, мы уже побывали вместе в самых главных местах Москвы – на Красной площади и главных улицах в центре города. Но скорее как туристы. Единственное, в чем я уверен наверняка, когда меня спрашивают про Москву, – здесь большие пробки! Что могу сказать о русских как о нации? Все русские, которых я встречал до сих пор, – хорошие люди. Ничего плохого о русских как о нации сказать не могу.

Какие изменения внесл после того, как стал главным тренером? Мой главный тренерский принцип – не навязывать идеи, не заставлять команду играть так, как она не может играть в принципе. Чтобы не делать жизнь игроков невыносимой, тренер должен понять, на какой позиции им удобнее находиться, и не принуждать их выполнять то, к чему они, может быть, не склонны, – цитирует Карреру журнал Esquire.

Напомним, что под руководством Карреры «Спартак» впервые за 16 лет стал чемпионом России.

