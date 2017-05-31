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Федор Смолов: С удовольствием бы увидел в сборной братьев Березуцких

Источник:  РФСКомментарии

Нападающий сборной России Федор Смолов, проходящий в данный момент подготовку к Кубку конфедераций, считает, что двери в национальную команду открыты для всех.

– Кого в нынешней сборной вам не хватает?
– В сборную всегда вызываются сильнейшие, но кто-то отсутствует из-за травм, кто-то по каким-то другим объективным причинам. Я бы с удовольствием увидел здесь тех ребят, с которыми уже играл – братьев Березуцких, Игнашевича, Мамаева, Кокорина, Шатова. Знаю, что дверь в национальную команду открыта, шанс есть у всех, и надеюсь, что мы еще поиграем вместе.

– Как будете делить место центрфорварда с Дзюбой? А ведь есть еще и Бухаров, неплохо игравший за национальную команду в ваше отсутствие?
– У нас разная манера игры и мы можем прекрасно друг друга дополнять – что с Артемом, что с Сашей. Сейчас на тренировках наигрываются различные варианты.

– Какое впечатление производит молодежь, которой сейчас раздают много авансов – имею в виду Зобнина, Головина, Миранчука, Джикию? Способны они выйти на первые роли уже в этом июне?
– Авансы им раздают абсолютно по делу – все названные ребята провели прекрасный сезон. Все теперь зависит от них самих – каждый способен стать открытием Кубка конфедераций и одним из лидеров сборной, – сказал форвард в интервью пресс-службе РФС.

Сейчас сборная России ведет подготовку к Кубку конфедераций, в рамках которой проведет товарищеские встречи с командами Венгрии (5 июня, Будапешт) и Чили (9 июня, Москва).

Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная России выступит в группе А, где сыграет с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт-Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань).

Голосование: Какого результата сборная России добьется на Кубке конфедераций-2017?

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