Федор Смолов: С удовольствием бы увидел в сборной братьев Березуцких
Нападающий сборной России Федор Смолов,
проходящий в данный момент подготовку к Кубку конфедераций, считает, что двери
в национальную команду открыты для всех.
– Кого в нынешней сборной вам не хватает?
– В сборную всегда вызываются сильнейшие, но кто-то отсутствует из-за травм, кто-то по каким-то другим объективным причинам. Я бы с удовольствием увидел здесь тех ребят, с которыми уже играл – братьев Березуцких, Игнашевича, Мамаева, Кокорина, Шатова. Знаю, что дверь в национальную команду открыта, шанс есть у всех, и надеюсь, что мы еще поиграем вместе.
– Как будете делить место центрфорварда с
Дзюбой? А ведь есть еще и Бухаров, неплохо игравший за национальную команду в
ваше отсутствие?
– У нас разная манера игры и мы можем прекрасно друг друга дополнять – что с Артемом, что с Сашей. Сейчас на тренировках наигрываются различные варианты.
– Какое впечатление производит молодежь,
которой сейчас раздают много авансов – имею в виду Зобнина, Головина,
Миранчука, Джикию? Способны они выйти на первые роли уже в этом июне?
– Авансы им раздают абсолютно по делу – все названные ребята провели прекрасный сезон. Все теперь зависит от них самих – каждый способен стать открытием Кубка конфедераций и одним из лидеров сборной, – сказал форвард в интервью пресс-службе РФС.
Сейчас сборная России ведет подготовку к Кубку конфедераций, в рамках которой проведет товарищеские встречи с командами Венгрии (5 июня, Будапешт) и Чили (9 июня, Москва).
Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная России выступит в группе А, где сыграет с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт-Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань).