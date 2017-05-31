Виктор Янчук: Макаровой в матче с Цуренко мешала повышенная ответственность

Заслуженный тренер России по теннису Виктор Янчук считает, что излишняя ответственность за результат стала причиной поражения россиянки Екатерины Макаровой от украинки Леси Цуренко во втором круге Открытого чемпионата Франции - «Ролан Гаррос».



«Здесь никаких тайн и загадок нет. В первом матче против немки Макарова понимала, что у нее шансов на успех меньше. Конечно, она вышла на корт с желанием победить, но знала, что первой ракетке мира может и проиграть. На ней не лежал груз ответственности, потому что она не обязана была выигрывать, и поэтому Макарова играла свободно и раскованно.

И нельзя исключать фактор повышенной мотивации. Ведь она уже была на высоких позициях возле десятки, и желание вернуться очень ее подталкивает. С другой стороны, Кербер в статусе лидера мирового рейтинга чувствовала на себе психологическое давление, обязанность побеждать и зажалась.

А дальше картина поменялась, и Макарова оказалась на месте Кербер. Цуренко сыграла надежно и раскованно, а Екатерину постоянно удерживала повышенная ответственность. Она допускала много ошибок и не показала того, что сделала против Кербер. И в итоге похожее психологическое состояние сыграло злую шутку сначала с немкой, а потом с россиянкой», - приводит «Газета.Ру» слова Янчука.



В среду во втором раунде украинская теннисистка Леся Цуренко обыграла Макарову со счетом 6:2, 6:2.



Напомним, сама Екатерина в первом круге с таким же счетом нанесла поражение лидеру мирового рейтинга Анжелик Кербер.



Следующей соперницей Цуренко на «Ролан Гаррос» станет теннисистка из Латвии Елена Остапенко.