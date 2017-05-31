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Виктор Янчук: Макаровой в матче с Цуренко мешала повышенная ответственность

Источник:  Газета.RuКомментарии

Заслуженный тренер России по теннису Виктор Янчук считает, что излишняя ответственность за результат стала причиной поражения россиянки Екатерины Макаровой от украинки Леси Цуренко во втором круге Открытого чемпионата Франции - «Ролан Гаррос».

«Здесь никаких тайн и загадок нет. В первом матче против немки Макарова понимала, что у нее шансов на успех меньше. Конечно, она вышла на корт с желанием победить, но знала, что первой ракетке мира может и проиграть. На ней не лежал груз ответственности, потому что она не обязана была выигрывать, и поэтому Макарова играла свободно и раскованно.
И нельзя исключать фактор повышенной мотивации. Ведь она уже была на высоких позициях возле десятки, и желание вернуться очень ее подталкивает. С другой стороны, Кербер в статусе лидера мирового рейтинга чувствовала на себе психологическое давление, обязанность побеждать и зажалась.
А дальше картина поменялась, и Макарова оказалась на месте Кербер. Цуренко сыграла надежно и раскованно, а Екатерину постоянно удерживала повышенная ответственность. Она допускала много ошибок и не показала того, что сделала против Кербер. И в итоге похожее психологическое состояние сыграло злую шутку сначала с немкой, а потом с россиянкой», - приводит «Газета.Ру» слова Янчука.

В среду во втором раунде украинская теннисистка Леся Цуренко обыграла Макарову со счетом 6:2, 6:2.

Напомним, сама Екатерина в первом круге с таким же счетом нанесла поражение лидеру мирового рейтинга Анжелик Кербер.

Следующей соперницей Цуренко на «Ролан Гаррос» станет теннисистка из Латвии Елена Остапенко.

Матч

Макарова Е. (Россия) - Цуренко Л. (Украина) - 2:6, 2:6

Место и дата

31 мая 12:00, , Онлайн-трансляция

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