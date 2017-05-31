Молодежная сборная России разгромила белорусов

Футболисты молодежной сборной России в товарищеском матче уверенно обыграли сверстников из команды Белоруссии.



Встреча, прошедшая в среду в Москве на стадионе «Октябрь», завершилась победой россиян со счетом 7:0. Дубль в составе победителей оформил Зелимхан Бакаев, еще по голу на свой счет записали Федор Чалов, Ильзат Ахметов, Иван Обляков, Алексей Гасилин и Даниил Фомин.



Встреча против белорусов стала для российской команды заключительной перед стартом отборочного турнира Евро-2019. Россияне попали в отборочную группу 7, где встретятся со сверстниками из Сербии, Австрии, Македонии, Армении и Гибралтара.



Первую игру в рамках отбора чемпионата Европы команда Евгения Бушманова проведет дома 31 августа против сборной Армении.

Россия – Беларусь 7:0 (2:0)

Голы: Чалов, 22 (1:0). Ахметов, 41 (2:0). Обляков, 51 (3:0). Гасилин, 79 (4:0). Бакаев, 82 (5:0). Фомин, 89 (6:0). Бакаев, 90+1 (7:0).

Россия: Лещук, Шанбиев, Лихачев, Чернов, Шакуро, Фомин, Ланин (Безденежных, 77), Ахметов (Бакаев, 77), Обляков (Мацукатов, 83), Жигулев (к), Чалов (Гасилин, 77).

Беларусь: Щербицкий (Шишлов, 46; Павлюченко, 83), Иванов (Чмыриков, 46), Волков (Швецов, 46), Чиж, Хвалько (Печенин, 46), Громыко (Джигеро, 9), Шевченко (Яроцкий, 46), Климович (к) (Ловец, 46), Бессмертный (Лукашевич. 46), Березкин (Бахар, 46), Шибун.