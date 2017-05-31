Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Кайрат3 : 0Астана
Баскетбол  Локомотив66 : 74ЦСКА
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Молодежная сборная России разгромила белорусов

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты молодежной сборной России в товарищеском матче уверенно обыграли сверстников из команды Белоруссии.

Встреча, прошедшая в среду в Москве на стадионе «Октябрь», завершилась победой россиян со счетом 7:0. Дубль в составе победителей оформил Зелимхан Бакаев, еще по голу на свой счет записали Федор Чалов, Ильзат Ахметов, Иван Обляков, Алексей Гасилин и Даниил Фомин.

Встреча против белорусов стала для российской команды заключительной перед стартом отборочного турнира Евро-2019. Россияне попали в отборочную группу 7, где встретятся со сверстниками из Сербии, Австрии, Македонии, Армении и Гибралтара.

Первую игру в рамках отбора чемпионата Европы команда Евгения Бушманова проведет дома 31 августа против сборной Армении.

Россия – Беларусь 7:0 (2:0)

Голы: Чалов, 22 (1:0). Ахметов, 41 (2:0). Обляков, 51 (3:0). Гасилин, 79 (4:0). Бакаев, 82 (5:0). Фомин, 89 (6:0). Бакаев, 90+1 (7:0).

Россия: Лещук, Шанбиев, Лихачев, Чернов, Шакуро, Фомин, Ланин (Безденежных, 77), Ахметов (Бакаев, 77), Обляков (Мацукатов, 83), Жигулев (к), Чалов (Гасилин, 77).

Беларусь: Щербицкий (Шишлов, 46; Павлюченко, 83), Иванов (Чмыриков, 46), Волков (Швецов, 46), Чиж, Хвалько (Печенин, 46), Громыко (Джигеро, 9), Шевченко (Яроцкий, 46), Климович (к) (Ловец, 46), Бессмертный (Лукашевич. 46), Березкин (Бахар, 46), Шибун. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
ЦСКА – в финале Единой лиги ВТБ, гол Аршавина и поражение Макаровой. Главные новости дня«Советский спорт» представляет обзор главных новостей среды.Евгений Бушманов: Игра с Узбекистаном была не товарищеская, а боеваяГлавный тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов считает, что его подопечные сыграли контрольный матч с командой Узбекистана, который был по накалу не товарищеским, а боевым.Молодежная сборная России обыграла команду УзбекистанаФутболисты молодежной сборной России переиграли команду Узбекистана в контрольном матче.Евгений Бушманов: Нацеливаем ребят молодежной сборной на то, чтобы играли максимально активноСтарший тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов прокомментировал подготовку национальной команды к товарищеским матчам с командами Узбекистана и Белоруссии.Полузащитник ЦСКА Александр Макаров вызван в молодежную сборную РоссииИгрок, проводящий нынешний сезон на правах аренды в «Тосно», вызван в молодежную сборную России.Четыре игрока «Спартака» вызваны в молодежную сборную РоссииГлавный тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов вызвал в команду четырех игроков «Спартака», выступающих за вторую команду красно-белых в ФНЛ.Евгений Бушманов: «Спартак» долго шел к чемпионству, рад за клубГлавный тренер молодежной сборной России прокомментировал победу московского «Спартака» в чемпионате России-2016/17.Евгений Бушманов: После гола Глушакова показалось, что ЦСКА уже не верит, что может перевернуть ход игрыГлавный тренер молодежной сборной России по футболу Евгений Бушманов поделился впечатлениями от воскресного матча чемпионата России между ЦСКА и «Спартаком».Евгений Бушманов: Промес станет одним из главных претендентов на звание лучшего игрока годаСтарший тренер молодежной сборной России по футболу Евгений Бушманов считает, что нападающий Квинси Промес станет лучшим игроком сезона.Евгений Бушманов: «Спартак» был сильнее и победил закономерноСтарший тренер молодежной сборной России по футболу Евгений Бушманов поделился впечатлениями от матча «Спартак» - «Зенит» в 23-м туре РФПЛ.Молодежная сборная России проведет товарищеские матчи с Узбекистаном и ТурциейМолодежная сборная России по футболу (U-21) проведет контрольные матчи со сверстниками из Узбекистана и Турции в рамках подготовки к отборочному циклу чемпионата Европы 2019 года, сообщает официальный сайт РФС.Александр Макаров: Игры в ФНЛ жестче и интереснее, чем матчи молодежных сборныхПолузащитник «Тосно» Александр Макаров, арендованный у ЦСКА, поделился впечатлениями от победы над «Зенитом-2» (4:1) и сравнил уровень первенства ФНЛ с играми молодежных сборных.Илья Жигулев: Важно, что Бушманов помогает молодым футболистам развиватьсяНападающий «Краснодара» Илья Жигулев поделился впечатлениями от работы под началом главного тренера молодежной сборной России Евгения Бушманова.Евгений Бушманов: Кутепов станет еще сильнееЕвгений Бушманов: Кутепов станет еще сильнееСтарший тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов дал интервью «Советскому cпорту».Евгений Бушманов: Считаю, нужно убрать результат из детско-юношеского футболаСтарший тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов - о проблемах юношеского и детского футбола в России.Евгений Бушманов: Не надо торопить МитрюшкинаСтарший тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов - о Митрюшкине.Антон Митрюшкин: Вызов в сборную – это плюс: можно сменить обстановку, пообщаться с русскими ребятамиГолкипер «Сьона» Антон Митрюшкин рассказал, с какими чувствами приезжает в молодежную сборную России.Георгий Мелкадзе: У нас собралась хорошая молодежная сборнаяФорвард молодежной сборной России Георгий Мелкадзе оценил первый сбор команды под руководством Евгения Бушманова. В Марбелье сборная России одержала две победы – над Румынией (5:1) и Норвегией (2:0).Евгений Бушманов: На май есть договоренность о матчах с Узбекистаном и ТурциейГлавный тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов после товарищеского матча с Норвегией (2:0) подвел итоги сбора в Марбелье и рассказал о дальнейших планах команды.Молодежная сборная России обыграла Норвегию в товарищеском матчеТоварищеский матч между сборными России и Норвегии завершился победой российской команды. Итоговый счет матча – 2:0.
Футбол
Федор Смолов: С удовольствием бы увидел в сборной братьев Березуцких
Футбол
Массимо Каррера: Главный тренерский принцип – не заставлять команду играть так, как она не может
Футбол
Виталий Мутко: Переговоры о проведении матча со сборной Индии мы не ведем
Футбол
Рустам Минниханов: Рекомендовал бы рассмотреть возвращение в «Рубин» Бердыева
все новости
Россия (U-21)
Россия (U-21)календарьстатистика
Евгений Бушманов
Евгений Бушмановвсе новости