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Форвард «Спартака-2» Сакала забил гол сборной Германии и помог Замбии выйти в 1/4 финала ЧМ U20

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Замбийский форвард «Спартака-2» Фэшн Сакала отличился в матче против молодежной сборной Германии (4:3 д.в.) и помог своей сборной выйти в четвертьфинал чемпионата мира среди сборных до 20 лет, который в эти дни проходит в Южной Корее.

Мощный удар нападающего красно-белых на 68-й минуте встречи застал голкипера сборной Германии Свенда Бродерсена врасплох и вывел сборную Замбии вперед в этой встрече – 2:1.

Отметим, что это уже третий забитый мяч Сакалы на нынешнем мировом первенстве.

В четвертьфинале, который состоится 5 июня, сборная Замбии сыграет с победителем пары Франция — Италия.

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