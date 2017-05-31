«Газпром-Югра» обыграл «Сибиряк» и во втором матче серии
Югорский
«Газпром-Югра» одолел новосибирский «Сибиряк» и во втором матче серии за бронзу
чемпионата России по мини-футболу.
Встреча,
прошедшая в Новосибирске в среду, завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. У
победителей мячи забили Владислав Шаяхметов, Андрей Афанасьев и Ришат Котляров,
а у хозяев отличились Талес и Максим Волынюк.
Таким образом, счет в серии, которая проводится до трех побед одной из команд, стал 2-0 в пользу югорской команды. Третий матч пройдет 3 июня на домашнем паркете «Газпром-Югры».
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