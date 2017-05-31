ЦСКА в трех матчах выиграл серию у «Локомотива-Кубани» и вышел в финал Единой лиги ВТБ
Баскетболисты «Локомотива-Кубани» в
третьем матче полуфинального противостояния Единой лиги ВТБ уступили
московскому ЦСКА.
Встреча, прошедшая в среду в Краснодаре,
завершилась победой армейской команды со счетом 74:66. Самым результативным в
составе победителей стал сербский защитник Милош Теодосич, набравший 16 очков. У хозяев 18 очков набросал американский форвард Марди Коллинс.
Таким образом, счет в серии до трех побед стал 3-0 в пользу ЦСКА. Московский клуб вышел в финал Единой лиги ВТБ, где сыграет с победителем противостояния «Зенит» - «Химки». После трех матчей в той серии впереди клуб из Санкт-Петербурга – 2-1.
Матч
Локомотив-Кубань - ЦСКА - 66:74
Состав
Локомотив-Кубань: Коллинс (18), Зубков (10)
ЦСКА: Теодосич (16), Де Коло (13), Джексон (10)
Место и дата
31 мая 20:00, Баскет-Холл, Онлайн-трансляция