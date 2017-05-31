Бывший диктор «Петровского» снова будет работать на домашних матчах «Зенита»

Актер Константин Анисимов станет диктором «Зенита» на домашних матчах с сезона-2017/18, сообщает официальный сайт петербургского клуба.

Анисимов с 1987 года выступает в театре «Балтийский дом», а диктором на «Петровском» он работал с 2003 года. Также Анисимов был диктором на домашних матчах «Зенита»-2 и молодежного состава сине-бело-голубых. Кроме того, в октябре 2009 года 49-летний актер работал на матче регулярного чемпионата КХЛ СКА - «Салават Юлаев».

Напомним, 20 февраля 2016 года замгендиректора «Зенита» по связям с общественностью Жанна Дембо заявила, что Анисимов уволен «за систематическое нарушение регламентов и режима».



Анисимов отметил, что во время матча Лиги чемпионов «Зенит» - «Валенсия» гендиректору петербургского клуба Максиму Митрофанову не понравилось присутствие в помещении стадиона сына диктора, а также его друга.