Виталий Мутко: Продажа пива на матчах Кубка конфедераций – желание ФИФА. Опасений на этот счет нет

Вице- премьер РФ, председатель оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко прокомментировал разрешение МВД России о продаже пива в пластиковой таре на стадионах во время Кубка конфедераций.

– Продажа пива на стадионах и в фанатских зонах - желание ФИФА. Никаких опасений на этот счет нет. В целях безопасности проносить напитки в стеклянной таре будет запрещено, – цитирует Мутко ТАСС.

Ранее стало известно, что Министерство внутренних дел Российской Федерации согласовало продажу пива в местах проведения матчей Кубка конфедераций.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. На групповом этапе сборная России сыграет с Новой Зеландией (17 июня, Санкт-Петербург), Португалией (21 июня, Москва) и Мексикой (24 июня, Казань).

