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Виталий Мутко: Уверен, болельщики во время Кубка конфедераций и чемпионата мира будут себя вести правомерно

Источник:  ТАССКомментарии

Вице- премьер РФ, председатель оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко поделился мнением относительно безопасности для болельщиков во время проведения Кубка конфедераций и чемпионата мира-2018, которые пройдут в России.

- Россия - абсолютно безопасная страна, и я уверен, что наши болельщики не позволят себе такого никогда. Мы, как и те, кто приедет на турниры, должны уважать культуру и традиции России. Наша страна открытая и безопасная.

Наши болельщики будут себя вести правомерно. Просто кто-то хочет сделать тут (в России) что-то, чтобы испортить имидж страны, специально устраивать беспорядки.

Во Франции произошли такие случаи, но к ним можно относиться по-разному, не хочется к этому возвращаться, - цитирует Мутко ТАСС.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. На групповом этапе сборная России сыграет с Новой Зеландией (17 июня, Санкт-Петербург), Португалией (21 июня, Москва) и Мексикой (24 июня, Казань).

Чемпионат мира пройдет на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

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