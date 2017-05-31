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ЦСКА – в финале Единой лиги ВТБ, гол Аршавина и поражение Макаровой. Главные новости дня

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«Советский спорт» представляет обзор главных новостей среды.

1. Баскетболисты московского ЦСКА победили краснодарский «Локомотив-Кубань» в третьем матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ (74:66) и вышли в финал турнира.

2. Гол российского нападающего «Кайрата» Андрея Аршавина помог его клубу добиться крупной победы над «Астаной» (3:0) в матче 16-го тура чемпионата Казахстана.

3. Бывший полузащитник «Эвертона» и сборной России Динияр Билялетдинов вслед за Романом Павлюченко может подписать контракт с московским «Араратом».

4. Россиянка Екатерина Макарова не сумела преодолеть барьер второго раунда Открытого чемпионата Франции по теннису, уступив украинке Лесе Цуренко (2:6, 2:6).

5. Футболисты молодежной сборной России в товарищеском матче уверенно обыграли сверстников из команды Белоруссии. Подопечные Евгения Бушманова в Москве добились победы – 7:0.

6. Российский футболист Вячеслав Караваев, выступающий за «Спарту» на позиции защитника, вошел в символическую сборную чемпионата Чехии, составленную по итогам завершившегося сезона.

Текст дня: Секретная схема Черчесова. Как сборная России провела шестой день сборов.

Видео дня: Вальверде представлен в качестве наставника «Барселоны».

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