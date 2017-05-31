ЦСКА – в финале Единой лиги ВТБ, гол Аршавина и поражение Макаровой. Главные новости дня
«Советский спорт» представляет обзор
главных новостей среды.
1. Баскетболисты московского ЦСКА победили
краснодарский «Локомотив-Кубань» в третьем матче полуфинальной серии Единой
лиги ВТБ (74:66) и вышли в финал турнира.
2. Гол российского нападающего «Кайрата»
Андрея Аршавина помог его клубу добиться крупной победы над «Астаной» (3:0) в
матче 16-го тура чемпионата Казахстана.
3. Бывший полузащитник «Эвертона» и сборной
России Динияр Билялетдинов вслед за Романом Павлюченко может подписать контракт
с московским «Араратом».
4. Россиянка Екатерина Макарова не сумела
преодолеть барьер второго раунда Открытого чемпионата Франции по теннису, уступив
украинке Лесе Цуренко (2:6, 2:6).
5. Футболисты молодежной сборной России в
товарищеском матче уверенно обыграли сверстников из команды Белоруссии.
Подопечные Евгения Бушманова в Москве добились победы – 7:0.
6. Российский футболист Вячеслав Караваев,
выступающий за «Спарту» на позиции защитника, вошел в символическую сборную
чемпионата Чехии, составленную по итогам завершившегося сезона.
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России провела шестой день сборов.
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качестве наставника «Барселоны».