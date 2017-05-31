Гол Промеса помог сборной Голландии обыграть марокканцев
Футболисты сборной Марокко в товарищеском
матче проиграли команде Голландии.
Встреча, прошедшая в среду в марокканском
городе Агадир на стадионе «Стад Адрар Арена», завершилась со счетом 2:1 в
пользу европейской команды. В ее составе по голу забили Квинси Промес и Винсент
Янссен. Атакующий полузащитник московского «Спартака» отличился в середине
первого тайма. У марокканцев ответный мяч провел Мубарак Буссуфа, выступавший
ранее за махачкалинский «Анжи» и московский «Локомотив».
Отметим, что Промес появился в стартовом
составе и отыграл весь матч.
31 мая. Товарищеский матч. Агадир, Марокко
Марокко – Голландия – 1:2 (0:1)
Голы: Буссуфа, 72 – Промес, 22; Янссен, 68.
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