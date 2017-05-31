Гол Промеса помог сборной Голландии обыграть марокканцев

Футболисты сборной Марокко в товарищеском матче проиграли команде Голландии.



Встреча, прошедшая в среду в марокканском городе Агадир на стадионе «Стад Адрар Арена», завершилась со счетом 2:1 в пользу европейской команды. В ее составе по голу забили Квинси Промес и Винсент Янссен. Атакующий полузащитник московского «Спартака» отличился в середине первого тайма. У марокканцев ответный мяч провел Мубарак Буссуфа, выступавший ранее за махачкалинский «Анжи» и московский «Локомотив».



Отметим, что Промес появился в стартовом составе и отыграл весь матч.



31 мая. Товарищеский матч. Агадир, Марокко



Марокко – Голландия – 1:2 (0:1)



Голы: Буссуфа, 72 – Промес, 22; Янссен, 68.