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Гол Промеса помог сборной Голландии обыграть марокканцев

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты сборной Марокко в товарищеском матче проиграли команде Голландии.

Встреча, прошедшая в среду в марокканском городе Агадир на стадионе «Стад Адрар Арена», завершилась со счетом 2:1 в пользу европейской команды. В ее составе по голу забили Квинси Промес и Винсент Янссен. Атакующий полузащитник московского «Спартака» отличился в середине первого тайма. У марокканцев ответный мяч провел Мубарак Буссуфа, выступавший ранее за махачкалинский «Анжи» и московский «Локомотив».

Отметим, что Промес появился в стартовом составе и отыграл весь матч.

31 мая. Товарищеский матч. Агадир, Марокко

Марокко – Голландия – 1:2 (0:1)

Голы: Буссуфа, 72 – Промес, 22; Янссен, 68.

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