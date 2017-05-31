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Волков, Ащев и Сивожелез будут играть за петербургский «Зенит»

Источник:  Р-СпортКомментарии

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил агентству «Р-Спорт» несколько имен волейболистов, которые продолжат карьеру в петербургском «Зените».

- Волков продолжит карьеру в клубе «Зенит» из Санкт-Петербурга, который будет включен в состав Суперлиги на следующий год. Также там сыграют связующий Павел Панков, блокирующий Андрей Ащев, доигровщик Евгений Сивожелез и либеро Артем Зеленков. Ведутся переговоры с другими игроками, - приводит слова собеседника агентство «Р-Спорт». 

В Петербурге будет новый «Зенит». Руководство клуба берется за третий вид спорта

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что в Петербурге создадут новый волейбольный клуб под названием «Зенит», который будет включен в состав участников мужской Суперлиги.

В интервью «Советскому спорту в Санкт-Петербурге» генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко заявил, что вступление «Зенита» - вероятный ход событий

Последним клубом из Петербурга, участвовавшем в турнире, был «Автомобилист». В сезоне-2011/12 команда заняла последнее место, вылетев в Высшую лигу «А». Сейчас в Суперлиге выступает клуб из Ленинградской области – «Динамо-ЛО».   

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