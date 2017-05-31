Кузнецова вышла в третий круг «Ролан Гаррос»
Российская теннисистка Светлана Кузнецова вышла в третий круг Открытого
чемпионата Франции – «Ролан Гаррос».
Кузнецова в среду в Париже в матче второго круга обыграла француженку Осеан
Доден в трех партиях со счетом 7:6 (7:5), 5:7, 6:3. На корте теннисистки
провели почти два с половиной часа.
Следующей соперницей россиянки станет китаянка Чжан Шуай.
Париж (Франция)
Турнир серии «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 32 017 500 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
2-й круг
Матч
Додин О. (Франция) - Кузнецова С. (Россия) - 6:7, 7:5, 3:6
Место и дата
31 мая 20:00, , Онлайн-трансляция
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