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Кузнецова вышла в третий круг «Ролан Гаррос»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российская теннисистка Светлана Кузнецова вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции – «Ролан Гаррос».

Кузнецова в среду в Париже в матче второго круга обыграла француженку Осеан Доден в трех партиях со счетом 7:6 (7:5), 5:7, 6:3. На корте теннисистки провели почти два с половиной часа.

Следующей соперницей россиянки станет китаянка Чжан Шуай.

Париж (Франция)
Турнир серии «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 32 017 500 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
2-й круг

Матч

Додин О. (Франция) - Кузнецова С. (Россия) - 6:7, 7:5, 3:6

Место и дата

31 мая 20:00, , Онлайн-трансляция

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