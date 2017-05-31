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В Dota 2 на время ввели систему с исключением 25 случайных героев

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Valve выпустила новое обновление для Dota 2, в котором на время ввела систему Ranked All Pick.

Перед началом банов игра будет случайным образом исключать 25 героев из пула. 


Разработчики также изменили механику последовательных команд для героев Axe и Puck. Теперь скиллы героев будут включаться по порядку.

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