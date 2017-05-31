В Dota 2 на время ввели систему с исключением 25 случайных героев
Valve выпустила новое обновление для Dota 2, в котором на время ввела систему Ranked All Pick.
Перед началом банов игра будет случайным образом исключать 25 героев из пула.
May 31, 2017 Update. #Dota2 pic.twitter.com/Ju0g3gEukd— Wykrhm Reddy (@wykrhm) 31 мая 2017 г.
Разработчики также изменили механику последовательных команд для героев Axe и Puck. Теперь скиллы героев будут включаться по порядку.
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