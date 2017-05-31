Сергей Ребров покинет пост главного тренера киевского «Динамо»

Главный тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров сообщил, что вскоре покинет свой пост, о чем договорился с руководством клуба.

«Конечно, мы определились с Игорем Михайловичем (Суркисом – прим. «Советского спорта») еще после нашего разговора. Сейчас, конечно, нужно сказать всем об этом. Я не буду пересказывать весь разговор. Мы пожали друг другу руки и решили дальше не продолжать наше сотрудничество. Только что я поблагодарил команду в раздевалке. Конечно, я благодарен президенту, который дал мне этот шанс работать в великом клубе.

Я благодарен всем болельщикам, которые поддерживали в любую минуту и меня, и команду. Как во время побед, так и во время горести они приходили на стадион – я им за это благодарен. И благодарен всей команде, которая работала со мной. Я пожелал всем удачи. Следующий сезон будет еще сложнее, и ребятам самим нужно к нему готовиться. Теперь уже как болельщик я буду, как и все, поддерживать эту команду», - приводит официальный сайт киевского «Динамо» слова Реброва.

Сергей Ребров возглавлял «Динамо» с 2014 года. Под его руководством киевляне дважды выигрывали чемпионат Украины, два раза побеждали в Кубке страны, а также один раз - в Суперкубке.