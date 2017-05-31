Сергей Ребров покинет пост главного тренера киевского «Динамо»
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тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров сообщил, что вскоре покинет свой пост,
о чем договорился с руководством клуба.
«Конечно,
мы определились с Игорем Михайловичем (Суркисом – прим. «Советского спорта»)
еще после нашего разговора. Сейчас, конечно, нужно сказать всем об этом. Я не
буду пересказывать весь разговор. Мы пожали друг другу руки и решили дальше не
продолжать наше сотрудничество. Только что я поблагодарил команду в раздевалке.
Конечно, я благодарен президенту, который дал мне этот шанс работать в великом
клубе.
Я
благодарен всем болельщикам, которые поддерживали в любую минуту и меня, и
команду. Как во время побед, так и во время горести они приходили на стадион –
я им за это благодарен. И благодарен всей команде, которая работала со мной. Я
пожелал всем удачи. Следующий сезон будет еще сложнее, и ребятам самим нужно к
нему готовиться. Теперь уже как болельщик я буду, как и все, поддерживать эту
команду», - приводит официальный сайт киевского «Динамо» слова Реброва.
Сергей Ребров возглавлял «Динамо» с 2014 года. Под его руководством киевляне дважды выигрывали чемпионат Украины, два раза побеждали в Кубке страны, а также один раз - в Суперкубке.
Матч
Динамо К - Черноморец - 2:1 (0:0)
Место и дата
31 мая 19:00, НСК Олимпийский, Онлайн-трансляция