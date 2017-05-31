Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Питтсбург- : -Нэшвилл
Баскетбол  Химки- : -Зенит
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Сергей Ребров покинет пост главного тренера киевского «Динамо»

Источник:  ФК «Динамо» (Киев)Комментарии

Главный тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров сообщил, что вскоре покинет свой пост, о чем договорился с руководством клуба.

«Конечно, мы определились с Игорем Михайловичем (Суркисом – прим. «Советского спорта») еще после нашего разговора. Сейчас, конечно, нужно сказать всем об этом. Я не буду пересказывать весь разговор. Мы пожали друг другу руки и решили дальше не продолжать наше сотрудничество. Только что я поблагодарил команду в раздевалке. Конечно, я благодарен президенту, который дал мне этот шанс работать в великом клубе.

Я благодарен всем болельщикам, которые поддерживали в любую минуту и меня, и команду. Как во время побед, так и во время горести они приходили на стадион – я им за это благодарен. И благодарен всей команде, которая работала со мной. Я пожелал всем удачи. Следующий сезон будет еще сложнее, и ребятам самим нужно к нему готовиться. Теперь уже как болельщик я буду, как и все, поддерживать эту команду», - приводит официальный сайт киевского «Динамо» слова Реброва.

Сергей Ребров возглавлял «Динамо» с 2014 года. Под его руководством киевляне дважды выигрывали чемпионат Украины, два раза побеждали в Кубке страны, а также один раз - в Суперкубке.

Матч

Динамо К - Черноморец - 2:1 (0:0)

Место и дата

31 мая 19:00, НСК Олимпийский, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Днепр» – «Волынь»: Матч остановлен из-за броска петарды во вратаря (видео)Сегодня, 31 мая, «Днепр» и «Волынь» проводят матч 32-го тура УПЛ, который был остановлен на 48-й минуте.«Терек» интересуется бразильцем Форстером из «Зари»Защитник «Зари» Рафаэл Форстер может продолжить карьеру в «Тереке».Бонавентуре перешел из «Зари» в «Брюгге»Нападающий луганской «Зари» Деннис Бонавентуре стал игроком «Брюгге». Об этом сообщает официальный сайт бельгийского клуба.Степаненко продлил контракт с «Шахтером» на пять летПолузащитник донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко продлил действующий контракт. Об этом сообщает официальный сайт клуба.Вукоевич будет работать в киевском «Динамо»Бывший полузащитник «Спартака» и киевского «Динамо» получил должность в украинском клубе. Об этом сообщает официальный сайт «Динамо».Вида близок к переходу в «Бешикташ»Защитник киевского «Динамо» и сборной Хорватии Домагой Вида вскоре станет игроком «Бешикташа». Об этом сообщают турецкие СМИ.Евгений Коноплянка: Сердце разрывается от того, что «Днепр» вылетел из УПЛПолузащитник «Шальке» Евгений Коноплянка прокомментировал вылет своего бывшего клуба «Днепра» из украинской премьер-лиги.Журналист: Ребров продолжит тренировать «Динамо»Главный тренер киевского «Динамо» продолжит работать с командой в следующем сезоне, утверждает украинский журналист Игорь Бурбас.Кобин покидает «Шахтер»Защитник донецкого «Шахтера» Василий Кобин покинет «Шахтер» по окончании сезона. Об этом сообщил сам игрок.Тренер «Днепра»: В любом случае я останусь в командеГлавный тренер «Днепра» Дмитрий Михайленко сказал, что он останется в команде при любых обстоятельствах. Ранее стало известно, что команда вылетела из премьер-лиги.«Днепр» обмелел. Днепровский клуб впервые покидает украинскую премьер-лигу«Днепр» обмелел. Днепровский клуб впервые покидает украинскую премьер-лигу«Днепр» – тот самый, что еще два года назад играл в финале Лиги Европы – рухнул в более низкий дивизион.Сергей Кривцов: Судейство матча с «Динамо»? Если это судейство, то лучше играть в КувейтеЗащитник «Шахтера» Сергей Кривцов поделился впечатлениями после матча против «Динамо» в 31-м туре чемпионата Украины. Напомним, что его команда уступила со счетом 2:3.Богдан Бутко: Гармаш специально пошел в стык, хотя я ему ничего плохого не сделалЗащитник «Шахтера» Богдан Бутко поделился впечатлениями после матча против «Динамо» в 31-м туре чемпионата Украины. Напомним, что его команда уступила со счетом 2:3.Андрей Ярмоленко: Пенальти в ворота «Шахтера» был чистыйПолузащитник киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко поделился впечатлениями после матча с «Шахтером» в 31-м туре чемпионата Украины. Напомним, что его команда победила со счетом 3:2.УПЛ. 31-й тур. «Волынь» примет «Карпаты», «Ворскла» – «Днепр» и другие матчиРезультаты матчей 31-го тура чемпионата Украины.Сергей Ребров: Благодарен ребятам за то, что они серьезно отнеслись к матчу с «Шахтером»Главный тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров поделился впечатлениями после матча 31-го тура чемпионата Украины против «Шахтера». Напомним, что его команда победила со счетом 3:2.Паулу Фонсека: Арбитры сегодня не уважали «Шахтер». Это продолжалось весь сезон, но мы были сильнееГлавный тренер донецкого «Шахтера» Паулу Фонсека поделился впечатлениями после матча против киевского «Динамо» в 31-м туре чемпионата Украины. Напомним, что его команда уступила со счетом 2:3.Дубль Ярмоленко принес киевскому «Динамо» победу над «Шахтером»Матч 31-го тура чемпионата Украины между донецким «Шахтером» и киевским «Динамо» завершился победой столичного клуба. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Динамо».«Заря» завоевала путевку в Лигу Европы, «Олимпик» – в квалификацию ЛЕОпределились два представителя Украины в Лиге Европы.Полузащитник «Шахтера» Бернард не был наказан за жест со средними пальцами после матча с «Динамо» (фото)Комитет этики и честной игры Федерации футбола рассмотрел вопрос о жесте Бернарда в адрес трибун после матча финала Кубка Украины «Шахтер» – «Динамо». Полузащитник «Шахтера» не будет наказан.
Теннис
Кузнецова вышла в третий круг «Ролан Гаррос»
Футбол
Гол Промеса помог сборной Голландии обыграть марокканцев
Футбол
ЦСКА – в финале Единой лиги ВТБ, гол Аршавина и поражение Макаровой. Главные новости дня
Футбол
Виталий Мутко: Продажа пива на матчах Кубка конфедераций – желание ФИФА. Опасений на этот счет нет
все новости
Динамо К
Динамо Ккалендарьстатистика
Сергей Ребров
Сергей Реброввсе новости
Чемпионат Украины
Чемпионат Украинытаблицакалендарьстатистикатексты/новости