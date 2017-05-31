Роман Бабаев: ЦСКА договорился с Игнашевичем и Березуцкими о продлении контрактов на сезон
Генеральный
директор московского ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что клуб договорился с
защитниками Сергеем Игнашевичем, Алексеем и Василием Березуцкими о продлении
контрактов на один сезон.
«С
Березуцкими и Игнашевичем принципиально договорились. Сейчас ребята вернутся,
соблюдем все формальности и подпишем договор на сезон. А далее? У нас с
ребятами полное взаимопонимание, они отдают себе отчет, что если здоровье
позволит, то будем продлевать вплоть до 5-7 лет, сколько позволит состояние», -
приводит «Р-Спорт» слова Бабаева.
Действующие контракты 37-летнего Игнашевича, а также 34-летних братьев Березуцких с московским ЦСКА истекают этим летом.
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