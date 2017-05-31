Роман Бабаев: ЦСКА договорился с Игнашевичем и Березуцкими о продлении контрактов на сезон

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что клуб договорился с защитниками Сергеем Игнашевичем, Алексеем и Василием Березуцкими о продлении контрактов на один сезон.



«С Березуцкими и Игнашевичем принципиально договорились. Сейчас ребята вернутся, соблюдем все формальности и подпишем договор на сезон. А далее? У нас с ребятами полное взаимопонимание, они отдают себе отчет, что если здоровье позволит, то будем продлевать вплоть до 5-7 лет, сколько позволит состояние», - приводит «Р-Спорт» слова Бабаева.



Действующие контракты 37-летнего Игнашевича, а также 34-летних братьев Березуцких с московским ЦСКА истекают этим летом.