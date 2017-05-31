Гилерме: Отдал неточный пас, и Черчесов в шутку спросил, не индус ли я?

Вратарь «Локомотива» и сборной России Маринато Гилерме – о хорошей атмосфере в команде.

- В чем особенность тренера Черчесова?

- Он очень хорош в тактике. Хорошо читает игру. Поэтому помогает исправить какие-то ошибки сразу по ходу матча, - говорит Гилерме.

- Он ведь тоже был вратарем. Ничего вам не подсказывает?

- У нас очень сильный тренер вратарей – Гинтарас Стауче. Возможно, между собой они о чем-то совещаются. Гинтарас постоянно нам подсказывает по технике, по движениям.

- На одной из тренировок Черчесов спросил вас: «Гиля, ты бразилец или индус?». Почему?

- Я в простой ситуации неточно отдал пас. Вот он и пошутил. На тренировках такое бывает. Для атмосферы в команде это хорошо.

- С кем больше всего общаетесь в сборной?

- С Головиным, Миранчуком, Тарасовым. И с вратарями, конечно.

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