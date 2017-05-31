Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Питтсбург- : -Нэшвилл
Баскетбол  Химки- : -Зенит
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Гилерме: Отдал неточный пас, и Черчесов в шутку спросил, не индус ли я?

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Вратарь «Локомотива» и сборной России Маринато Гилерме – о хорошей атмосфере в команде.

- В чем особенность тренера Черчесова?
- Он очень хорош в тактике. Хорошо читает игру. Поэтому помогает исправить какие-то ошибки сразу по ходу матча, - говорит Гилерме.

- Он ведь тоже был вратарем. Ничего вам не подсказывает?
- У нас очень сильный тренер вратарей – Гинтарас Стауче. Возможно, между собой они о чем-то совещаются. Гинтарас постоянно нам подсказывает по технике, по движениям.

- На одной из тренировок Черчесов спросил вас: «Гиля, ты бразилец или индус?». Почему?
- Я в простой ситуации неточно отдал пас. Вот он и пошутил. На тренировках такое бывает. Для атмосферы в команде это хорошо.

- С кем больше всего общаетесь в сборной?
- С Головиным, Миранчуком, Тарасовым. И с вратарями, конечно.

Полную версию интервью с самым русским бразильцем читайте завтра утром

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Гилерме: После ЧМ-2014 в Бразилии проблемы с построенными стадионамиВратарь «Локомотива» и сборной России Маринато Гилерме – о суровом настоящем бразильских стадионов.Секретная схема Черчесова. Как сборная России провела шестой день сборов (видео)Секретная схема Черчесова. Как сборная России провела шестой день сборов (видео)Почему спартаковцев в сборной никто не спрашивает про дух и секретная схема команды – в репортаже корреспондента «Советского спорта».Федор Смолов: С удовольствием бы увидел в сборной братьев БерезуцкихНападающий сборной России Федор Смолов, проходящий в данный момент подготовку к Кубку конфедераций, считает, что двери в национальную команду открыты для всех.Виталий Мутко: Переговоры о проведении матча со сборной Индии мы не ведемВице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко опроверг информацию о том, что футбольные сборные России и Индии могут провести товарищеский матч.«Это будет не чемпионат, а кровавая бойня». Британия в шоке от карнавала в Сочи«Это будет не чемпионат, а кровавая бойня». Британия в шоке от карнавала в СочиБританские СМИ пытаются раздуть расистский скандал, обнаружив псевдокамерунцев на карнавале в Сочи.Гинтарас Стауче: Первый номер – Акинфеев? Черчесов!Гинтарас Стауче: Первый номер – Акинфеев? Черчесов!Тренер вратарей сборной России Гинтарас Стауче поговорил с журналистами после открытой тренировки.Федор Смолов: Уверен, что к Кубку конфедераций буду на максимумеНападающий сборной России и «Краснодара» Федор Смолов прокомментировал подготовку сборной России к Кубку конфедераций.Александр Самедов: «Спартак» должен удержать чемпионскую планку в следующем годуАлександр Самедов: «Спартак» должен удержать чемпионскую планку в следующем годуПолузащитник московского «Спартака» Александр Самедов дал интервью итальянскому изданию ITASportPress.Гинтарас Стауче: Медведеву надо смотреть дальшеТренер вратарей сборной России Гинтарас Стауче объяснил, почему голкипер «Ростова» Никита Медведев не был приглашен в национальную команду на сбор перед Кубком конфедераций.Артем Дзюба: Был Свендсеном, теперь – ШипулинНападающий сборной России Артем Дзюба – о физической форме.Артем Дзюба: На больших турнирах люди порой начинают вести себя иначеНападающий сборной России Артем Дзюба - о психологии.Артем Дзюба: Ребята знают, что со мной можно идти на войнуАртем Дзюба: Ребята знают, что со мной можно идти на войнуНападающий сборной России Артем Дзюба поговорил с журналистами после открытой тренировки.Виталий Мутко: Особая задача сборной России на Кубке конфедераций - сформировать команду к чемпионату мираПрезидент РФС Виталий Мутко определил задачу национальной сборной на домашнем Кубке конфедераций.Сборная России может провести товарищеский матч с ИндиейСборная России по футболу в октябре текущего года может провести товарищеский матч с командой Индии, сообщает портал Sportskeeda.com.«Саш, только не гадай». Самая трогательная тренировка сборной России«Саш, только не гадай». Самая трогательная тренировка сборной РоссииКто самый быстрый в сборной, почему «растаял» Черчесов и как Дзюба напугал журналистов – в репортаже корреспондента «Советского спорта».Дмитрий Комбаров: Реально ли сборной России выиграть Кубок конфедераций? Думаю, вполнеПолузащитник «Спартака» и сборной России Дмитрий Комбаров считает, что сборной России по силам победить на Кубке конфедераций.«В сборной никто никого не жалеет». Зобнин и Габулов – после открытой тренировки«В сборной никто никого не жалеет». Зобнин и Габулов – после открытой тренировкиИгроки сборной России Владимир Габулов и Роман Зобнин ответили на вопросы журналистов после открытой тренировки команды.Вольфганг Ляйтеншторфер: Сильные стороны Черчесова - тактика и физическая подготовкаБывший тренер вратарей австрийского «Тироля» Вольфганг Ляйтеншторфер поделился мнением о наставнике сборной России Станиславе Черчесове.Владимир Габулов: Не ожидал вызова в сборнуюВратарь сборной России Владимир Габулов прокомментировал свой вызов в национальную команду.Алексей Сорокин: Газон на «Санкт-Петербург Арене» будет готов за шесть дней до первого матча Кубка конфедерацийГенеральный директор организационного комитета «Россия-2018» Алексей Сорокин сообщил, что примерно за шесть дней до старта Кубка конфедераций газон на новом стадионе в Питере будет уложен.
Теннис
Кузнецова вышла в третий круг «Ролан Гаррос»
Футбол
Гол Промеса помог сборной Голландии обыграть марокканцев
Футбол
ЦСКА – в финале Единой лиги ВТБ, гол Аршавина и поражение Макаровой. Главные новости дня
Футбол
Виталий Мутко: Продажа пива на матчах Кубка конфедераций – желание ФИФА. Опасений на этот счет нет
все новости
Россия
Россиякалендарьстатистика
Станислав Черчесов
Станислав Черчесоввсе новости
Маринато Гилерме
Маринато Гилермевсе новости