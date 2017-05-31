Гилерме: После ЧМ-2014 в Бразилии проблемы с построенными стадионами
Вратарь «Локомотива» и сборной России Маринато Гилерме – о суровом настоящем бразильских стадионов.
- В 2014 году в Бразилии был ЧМ. Правда, что в стране беда со стадионами, которые построили к турниру?
- Есть проблемы. Изначально строительство затягивалось, многое не успели сделать к чемпионату. Прошло три года, стадионы достроили, но сделали это плохо. И есть сложности с использованием арен. Например, на стадионе в городе Манаус просто некому играть. И он стоит, пустуют. Или великая «Маракана». Рядом базируются несколько больших команд – «Фламенго», «Ботафого», «Васко», «Флуминенсе». Но у муниципалитета не хватает денег на содержание «Мараканы» – никто не ухаживает за стадионом, охраны, по сути, нет. Два месяца назад один человек вошел внутрь и начал все ломать, что-то украл. Власти ждут, что придет какая-нибудь компания, арендует арену и наведет порядок. Но пока этого никто не захотел, - говорит Гилерме.
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