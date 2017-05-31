Гилерме: После ЧМ-2014 в Бразилии проблемы с построенными стадионами

Маринато Гилерме: У меня есть цель – быть в сборной России на Кубке конфедераций и ЧМ-2018

Вратарь московского «Локомотива» Маринато Гилерме поделился впечатлениями от официального мяча Кубка конфедераций-2017, а также обозначил личную цель в сборной России.