«Динамо» обыграло «Дину» и во втором матче финальной серии ЧР
Подмосковное
«Динамо» обыграло московскую «Дину» и во втором матче финальной серии
чемпионата России по мини-футболу.
Встреча,
прошедшая в среду в Троицке, завершилась в дополнительное время со счетом 3:1 в
пользу подмосковной команды. Основное время завершилось вничью – 1:1. В составе
«Динамо» голы забили Ренат Шакиров и Нандо, оформивший дубль в дополнительное
время. У «Дины» отличился Янар Анар-Оглы Асадов.
Таким образом, чет в серии, которая проводится до трех побед одной из команд, стал 2-0 в пользу «Динамо». Третий матч состоится 3 июня в Щелково.
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