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«Динамо» обыграло «Дину» и во втором матче финальной серии ЧР

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Подмосковное «Динамо» обыграло московскую «Дину» и во втором матче финальной серии чемпионата России по мини-футболу.

Встреча, прошедшая в среду в Троицке, завершилась в дополнительное время со счетом 3:1 в пользу подмосковной команды. Основное время завершилось вничью – 1:1. В составе «Динамо» голы забили Ренат Шакиров и Нандо, оформивший дубль в дополнительное время. У «Дины» отличился Янар Анар-Оглы Асадов.

Таким образом, чет в серии, которая проводится до трех побед одной из команд, стал 2-0 в пользу «Динамо». Третий матч состоится 3 июня в Щелково.

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