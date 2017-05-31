«Динамо» обыграло «Дину» и во втором матче финальной серии ЧР

Подмосковное «Динамо» обыграло московскую «Дину» и во втором матче финальной серии чемпионата России по мини-футболу.



Встреча, прошедшая в среду в Троицке, завершилась в дополнительное время со счетом 3:1 в пользу подмосковной команды. Основное время завершилось вничью – 1:1. В составе «Динамо» голы забили Ренат Шакиров и Нандо, оформивший дубль в дополнительное время. У «Дины» отличился Янар Анар-Оглы Асадов.



Таким образом, чет в серии, которая проводится до трех побед одной из команд, стал 2-0 в пользу «Динамо». Третий матч состоится 3 июня в Щелково.