Роман Бабаев: ЦСКА планирует в ближайшее время продлить контракт с Фернандесом

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что его клуб планирует в ближайшее время продлить контракт с защитником Марио Фернандесом.



«Планируем в ближайшее время продлить контракт с Марио Фернандесом, хотя у него еще долгосрочный контакт. Но у Марио и клуба есть такое желание», - приводит «Р-Спорт» слова Бабаева.



Контракт 26-летнего игрока с ЦСКА истекает летом 2019 года. Уроженец Бразилии Фернандес, получивший российское гражданство в июле 2016 года, выступает за армейцев с 2012 года.