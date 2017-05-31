Евгений Бушманов: Понравилось качество игры, отдача, желание
Старший
тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов после победы в товарищеском
матче с командой Белоруссии заявил, что доволен не столько счетом, сколько
качеством игры своих футболистов.
«По игре
сложно быть недовольным. Но дело даже не в счете, мне понравилось качество
игры, отдача, желание. Но я бы не сказал, что ребята, ведя в счете,
перебарщивали», - приводит «Р-Спорт» слова Бушманова.
Футболисты молодежной сборной России в среду разгромили сверстников из команды Белоруссии в контрольном матче со счетом 7:0.
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