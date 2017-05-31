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Евгений Бушманов: Понравилось качество игры, отдача, желание

Источник:  Р-СпортКомментарии

Старший тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов после победы в товарищеском матче с командой Белоруссии заявил, что доволен не столько счетом, сколько качеством игры своих футболистов.

«По игре сложно быть недовольным. Но дело даже не в счете, мне понравилось качество игры, отдача, желание. Но я бы не сказал, что ребята, ведя в счете, перебарщивали», - приводит «Р-Спорт» слова Бушманова.

Футболисты молодежной сборной России в среду разгромили сверстников из команды Белоруссии в контрольном матче со счетом 7:0.

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