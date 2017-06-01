Димитрис Итудис: Ждем соперника по финалу, воспользуемся возможностью отдохнуть
Главный тренер баскетбольного ЦСКА Димитрис Итудис поделился
впечатлениями от победы над «Локомотивом» (74:66) и выходом команды в финал Единой
Лиги ВТБ.
«Поздравляю команду с победой в серии 3-0. Хочу отдать
должное «Локо» – это отличная команда, сильный соперник. Подводя итог серии,
скажу, что первый матч был самым сложным.
Мы только приехали с «Финала четырех» Евролиги, и нам
очевидно недоставало эмоций. Заметьте, что часто команды, которые считаются
аутсайдерами в паре, действуют более расслабленно, стараются зацепить одну
победу в первой паре встреч, забрасывают тяжелейшие мячи.
Сегодня же «Локомотив» оказался под давлением, играл в матче
на вылет, а потому уже не попадал так здорово. От игры к игре мы действовали
мудрее, быстро находили решения, лишали соперника его сильных сторон. Сегодня
мы перебегали, переподбирали, выстояли в жесткой борьбе. В течение трех
четвертей мы играли практически идеально. А затем, как я говорил команде в
тайм-ауте, подумали, что время сыграет за нас.
Тем не менее доволен, прежде всего, защитой. В третьем матче
мы пропустили 66 очков, во втором 71. Сейчас ждем соперника по финалу,
воспользуемся возможностью отдохнуть.
Хочу также поблагодарить болельщиков: их было почти семь с половиной тысяч, и они создали классную атмосферу», - приводит слова Итудиса официальный сайт ЦСКА.
Напомним, соперник армейцев по турниру определится в противостоянии «Зенит» - «Химки» (2-1 - счет в серии).
Матч
Локомотив-Кубань - ЦСКА - 66:74
Состав
Локомотив-Кубань: Коллинс (18), Зубков (10)
ЦСКА: Теодосич (16), Де Коло (13), Джексон (10)
Место и дата
31 мая 20:00, Баскет-Холл, Онлайн-трансляция