Димитрис Итудис: Ждем соперника по финалу, воспользуемся возможностью отдохнуть

Главный тренер баскетбольного ЦСКА Димитрис Итудис поделился впечатлениями от победы над «Локомотивом» (74:66) и выходом команды в финал Единой Лиги ВТБ.

«Поздравляю команду с победой в серии 3-0. Хочу отдать должное «Локо» – это отличная команда, сильный соперник. Подводя итог серии, скажу, что первый матч был самым сложным.

Мы только приехали с «Финала четырех» Евролиги, и нам очевидно недоставало эмоций. Заметьте, что часто команды, которые считаются аутсайдерами в паре, действуют более расслабленно, стараются зацепить одну победу в первой паре встреч, забрасывают тяжелейшие мячи.

Сегодня же «Локомотив» оказался под давлением, играл в матче на вылет, а потому уже не попадал так здорово. От игры к игре мы действовали мудрее, быстро находили решения, лишали соперника его сильных сторон. Сегодня мы перебегали, переподбирали, выстояли в жесткой борьбе. В течение трех четвертей мы играли практически идеально. А затем, как я говорил команде в тайм-ауте, подумали, что время сыграет за нас.

Тем не менее доволен, прежде всего, защитой. В третьем матче мы пропустили 66 очков, во втором 71. Сейчас ждем соперника по финалу, воспользуемся возможностью отдохнуть.

Хочу также поблагодарить болельщиков: их было почти семь с половиной тысяч, и они создали классную атмосферу», - приводит слова Итудиса официальный сайт ЦСКА.

Напомним, соперник армейцев по турниру определится в противостоянии «Зенит» - «Химки» (2-1 - счет в серии).