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Саша Ообрадович: Не могу упрекнуть ребят, они сделали все, что могли

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер команды «Локомотив-Кубань» Саша Обрадович прокомментировал поражение от ЦСКА (66:74) в третьем матче серии полуфинала Единой Лиги ВТБ.

«Спасибо всем болельщикам «Локо»! Учитывая некоторые факторы — плохой старт сезона, смену тренера, травмы по ходу регулярного чемпионата и выбывшего из строя Кевина Джонса, — наверное, можно сказать, что сезон для нас получился неплохой.

 В финал прошла команда, которая оказалась сильнее нас, и это было видно особенно по последней игре. Но я не могу упрекнуть ребят за энергию, мои игроки сделали все, что могли.

Спасибо менеджменту, команде, спонсорам и болельщикам за этот год! Будем работать дальше и прогрессировать», - приводит слова Обрадовича официальный сайт краснодарской команды.

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