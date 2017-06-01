Саша Ообрадович: Не могу упрекнуть ребят, они сделали все, что могли

Главный тренер команды «Локомотив-Кубань» Саша Обрадович прокомментировал поражение от ЦСКА (66:74) в третьем матче серии полуфинала Единой Лиги ВТБ.

«Спасибо всем болельщикам «Локо»! Учитывая некоторые факторы — плохой старт сезона, смену тренера, травмы по ходу регулярного чемпионата и выбывшего из строя Кевина Джонса, — наверное, можно сказать, что сезон для нас получился неплохой.

В финал прошла команда, которая оказалась сильнее нас, и это было видно особенно по последней игре. Но я не могу упрекнуть ребят за энергию, мои игроки сделали все, что могли.

Спасибо менеджменту, команде, спонсорам и болельщикам за этот год! Будем работать дальше и прогрессировать», - приводит слова Обрадовича официальный сайт краснодарской команды.