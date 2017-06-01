Саша Ообрадович: Не могу упрекнуть ребят, они сделали все, что могли
Главный тренер команды «Локомотив-Кубань» Саша Обрадович
прокомментировал поражение от ЦСКА (66:74) в третьем матче серии полуфинала
Единой Лиги ВТБ.
«Спасибо всем болельщикам «Локо»! Учитывая некоторые факторы
— плохой старт сезона, смену тренера, травмы по ходу регулярного чемпионата и
выбывшего из строя Кевина Джонса, — наверное, можно сказать, что сезон для нас
получился неплохой.
В финал прошла команда,
которая оказалась сильнее нас, и это было видно особенно по последней игре. Но
я не могу упрекнуть ребят за энергию, мои игроки сделали все, что могли.
Спасибо менеджменту, команде, спонсорам и болельщикам за этот год! Будем работать дальше и прогрессировать», - приводит слова Обрадовича официальный сайт краснодарской команды.
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