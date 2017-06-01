Андрей Зубков: Возможно, мы не оправдали чьи-то надежды, но мы выложились на все сто
Капитан команды «Локомотив-Кубань» Андрей Зубков прокомментировал
поражение от ЦСКА (66:74) в третьем матче серии полуфинала Единой Лиги ВТБ.
«Большое спасибо болельщикам за этот сезон. Возможно, мы не
оправдали чьи-то надежды, но мы выложились на все сто. Это был тяжелый, но все
же неплохой сезон, в обоих турнирах мы дошли до полуфиналов.
Если же говорить про сегодняшний матч, то против ЦСКА всегда
тяжело играть серию, и к третьему матчу усталость накопилась. В Москве были
равные игры, мы проиграли в концовке и могли победить. К сожалению, все
закончилось так, как закончилось.
Еще раз спасибо нашим болельщикам за поддержку по ходу этого сезона», - приводит слова Зубкова официальный сайт краснодарской команды.
Матч
Локомотив-Кубань - ЦСКА - 66:74
Состав
Локомотив-Кубань: Коллинс (18), Зубков (10)
ЦСКА: Теодосич (16), Де Коло (13), Джексон (10)
Место и дата
31 мая 20:00, Баскет-Холл, Онлайн-трансляция