Андрей Зубков: Возможно, мы не оправдали чьи-то надежды, но мы выложились на все сто

Капитан команды «Локомотив-Кубань» Андрей Зубков прокомментировал поражение от ЦСКА (66:74) в третьем матче серии полуфинала Единой Лиги ВТБ.

«Большое спасибо болельщикам за этот сезон. Возможно, мы не оправдали чьи-то надежды, но мы выложились на все сто. Это был тяжелый, но все же неплохой сезон, в обоих турнирах мы дошли до полуфиналов.

Если же говорить про сегодняшний матч, то против ЦСКА всегда тяжело играть серию, и к третьему матчу усталость накопилась. В Москве были равные игры, мы проиграли в концовке и могли победить. К сожалению, все закончилось так, как закончилось.

Еще раз спасибо нашим болельщикам за поддержку по ходу этого сезона», - приводит слова Зубкова официальный сайт краснодарской команды.