Сборная Италии забила восемь безответных мячей в товарищеском матче с Сан-Марино
В рамках товарищеского матча сборная Италии на поле стадиона
«Карло Кастеллани» в Эмполи разгромила команду Сан-Марино со счетом 8:0.
В составе победителей хет-трик оформил форвард «Милана»
Джанлука Лападула и по разу отличились Джанмарко Феррари, Андреа Петанья,
Маттиа Кальдара, Маттео Политано, а также забивший в свои ворота защитник Сан-Марино Джованни Бонини.
В следующем матче итальянцы 7 июня сыграют товарищескую игру
с Уругваем, а Сан-Марино 10 июня на выезде встретится со сборной Германии в
рамках отборочного турнира ЧМ-2018.
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