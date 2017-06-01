Сборная Италии забила восемь безответных мячей в товарищеском матче с Сан-Марино

В рамках товарищеского матча сборная Италии на поле стадиона «Карло Кастеллани» в Эмполи разгромила команду Сан-Марино со счетом 8:0.

В составе победителей хет-трик оформил форвард «Милана» Джанлука Лападула и по разу отличились Джанмарко Феррари, Андреа Петанья, Маттиа Кальдара, Маттео Политано, а также забивший в свои ворота защитник Сан-Марино Джованни Бонини.

В следующем матче итальянцы 7 июня сыграют товарищескую игру с Уругваем, а Сан-Марино 10 июня на выезде встретится со сборной Германии в рамках отборочного турнира ЧМ-2018.