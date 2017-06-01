Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Питтсбург- : -Нэшвилл
Баскетбол  Химки- : -Зенит
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Сборная Италии забила восемь безответных мячей в товарищеском матче с Сан-Марино

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В рамках товарищеского матча сборная Италии на поле стадиона «Карло Кастеллани» в Эмполи разгромила команду Сан-Марино со счетом 8:0.

В составе победителей хет-трик оформил форвард «Милана» Джанлука Лападула и по разу отличились Джанмарко Феррари, Андреа Петанья, Маттиа Кальдара, Маттео Политано, а также забивший в свои ворота защитник Сан-Марино Джованни Бонини.

В следующем матче итальянцы 7 июня сыграют товарищескую игру с Уругваем, а Сан-Марино 10 июня на выезде встретится со сборной Германии в рамках отборочного турнира ЧМ-2018.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Гол Промеса помог сборной Голландии обыграть марокканцевФутболисты сборной Марокко в товарищеском матче проиграли команде Голландии.Промес выйдет на поле с первых минут в матче сборной Голландии против МароккоСтал известен стартовый состав сборной Нидерландов на товарищеский матч с командой Марокко.Виталий Мутко: Переговоры о проведении матча со сборной Индии мы не ведемВице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко опроверг информацию о том, что футбольные сборные России и Индии могут провести товарищеский матч.Сборная России может провести товарищеский матч с ИндиейСборная России по футболу в октябре текущего года может провести товарищеский матч с командой Индии, сообщает портал Sportskeeda.com.«Локомотив» встретится с «Габалой»Московский «Локомотив» на сборах в Австрии встретится с серебряным призером чемпионата Азербайджана клубом «Габала».Гарет Саутгейт: Было бы глупо не вносить Рэшфорда в заявку сборной после столь яркого сезонаГлавный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт объяснил, почему форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд оказался в рядах национальной команды перед матчами с Шотландией и Францией.Сборная Италии назвала состав на матч с Сан-Марино, игроков «Ювентуса» в составе нетСтал известен состав сборной Италии на товарищеский матч со сборной Сан-Марино. Игра состоится 31 мая в Эмполи.«Ливерпуль» обыграл «Сидней» в товарищеском матче, Джеррард, Каррагер и Макманаман сыграли за «красных»Товарищеский матч между «Сиднеем» и «Ливерпулем» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу «Ливерпуля».Джеррард, Каррагер и Аггер могут сыграть за «Ливерпуль» в товарищеском матчеТренерский штаб «Ливерпуля» огласил заявку команды на товарищеский матч с австралийским клубом «Сидней».Уругвай назвал состав на матчи со сборными Италии и ИрландииСтали известен состав сборной Уругвая на товарищеские матчи со сборными Италии и Ирландии.Кепа, Асенсио и Деулофеу получили вызов в сборную ИспанииТренерский штаб сборной Испании назвал состав на товарищеский матч со сборной Колумбии отборочный матч ЧМ-2018 против сборной Македонии.Икарди получил вызов в сборную АргентиныТренерский штаб сборной Аргентины назвал состав на товарищеские матчи со сборными Бразилии и Сингапура.Жулиано вызван в сборную Бразилии на матчи против Аргентины и АвстралииТренерский штаб сборной Бразилии объявил список игроков, которые будут готовиться к товарищеским матчам против Аргентины и Австралии.Массимо Каррера: Конте – лучший специалист мира, я многому научился у негоГлавный тренер московского «Спратака» Массимо Каррера отметил наставника «Челси» Антонио Конте, с которым работал в туринском «Ювентусе» и сборной Италии.В мае этого года Джеррард проведет матч за «Ливерпуль»Бывший капитан и полузащитник «Ливерпуля» Стивен Джеррард примет участие в товарищеском матче мерсисайдского клуба против «Сиднея». Эту информацию подтвердил наставник «красных» Юрген Клопп.Товарищеский матч женских сборных России и США начнется с минуты молчанияТоварищеский матч между футболистками сборных России и США начнется с минуты молчания в память о жертвах взрыва в метро Санкт-Петербурга, сообщается на официальном сайте РФС.Джеррард против Пуйоля, Баллак против Пиреса! Этот турнир вернет вашу молодостьДжеррард против Пуйоля, Баллак против Пиреса! Этот турнир вернет вашу молодостьМогли ли вы надеяться, что когда-нибудь еще увидите, как Джеррард пасует Оуэну? Летом в Лондоне будет и не такое.Сборные Португалии, Франции, Италии и Испании могут принять участие в Копа Америка-2019Сразу несколько ведущих европейских сборных могут принять участие в Копа Америка-2019.Жозе Моуринью: Устраивать товарищеские матчи посреди сезона не имеет никакого смыслаГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал о своем отношении к товарищеским матчам.Вячеслав Булавин: Сборная России хорошо сыграла на фоне расхлябанности БельгииБывший футболист «Зенита» Вячеслав Булавин в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился впечатлениями от товарищеского матча между сборными России и Бельгии (3:3).
Футбол
Сергей Ребров покинет пост главного тренера киевского «Динамо»
Теннис
Кузнецова вышла в третий круг «Ролан Гаррос»
Футбол
Гол Промеса помог сборной Голландии обыграть марокканцев
Футбол
ЦСКА – в финале Единой лиги ВТБ, гол Аршавина и поражение Макаровой. Главные новости дня
все новости
Сан-Марино
Сан-Маринокалендарьстатистика
Италия
Италиякалендарьстатистика
Клубы / Сборные
Клубы / Сборныетаблицакалендарьстатистикатексты/новости