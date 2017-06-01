Сандро Шварц назначен главным тренером «Майнца»

Немецкий специалист Сандро Шварц назначен главным тренером футбольного клуба «Майнц», сообщает официальный сайт клуба.

38-летний тренер, ранее возглавлявший «молодежку» «Майнца», подписал контракт с немецкой командой, рассчитанный на три года. На этом посту Шварц сменил Мартина Шмитдта.

Напомним, в завершившемся сезоне «Майнц» занял 15-е место в турнирной таблице чемпионата Германии, а также играл в групповом этапе Лиги Европы, где занял третье место в группе С, пропустив в 1/16 финала турнира французский «Сент-Этьен» и бельгийский «Андерлехт».