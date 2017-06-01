Четыре бывших игрока РФПЛ попали в команду сезона чемпионата Турции в FIFA 17
Канадская компания-разработчик спортивных игр EA Sports назвала команду сезона чемпионата Турции, игроками которой можно сыграть в режиме Ultimate Team в футбольном симуляторе FIFA 17.
Команда сезона включила в себя лучших игроков текущего футбольного сезона, выступающих в турецкой суперлиге.
Лучшими же в TOTS (Team of the Season) стали экс-защитник «Зенита» и «Ливерпуля», ныне игрок «Фенербахче» Мартин Шкртел, бывший нападающий «Анжи», Барселоны», «Интера» и «Челси» Самюэль Это’о («Антальяспор»), полузащитник «Галатасарая» Уэсли Снейдер и форвард «Бешикташа» Рикарду Куарежма.
Также в команду сезона Суперлиги по версии канадского разработчика видеоигр попали бывший защитник московского «Локомотива» Ян Дюрица («Трабзонспор») и экс-нападающий столичного ЦСКА Вагнер Лав, выступающий в «Аланьяспоре».