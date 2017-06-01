Каррера подарил музею «Спартака» свой красный галстук и бутылку вина

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера подарил клубному музею свой галстук, который он носил в чемпионском сезоне, сообщает официальный сайт красно-белых.

Также наставник московского клуба прислал в музей специально из Бергамо вино марки Аmarone, сделанное на заказ, именуется Maximum. На фирменной этикетке Каррера оставил свой автограф.

Эти и другие экспонаты музея можно будет увидеть после 18 июля. С 1 июня по 17 июля из-за Кубка Конфедераций и последующих за ним концертов экскурсионные туры по «Открытие Арене» проходить не будут.

Напомним, Каррера стал первым иностранным тренером в истории «Спартака», кому удалось выиграть золотые медали чемпионата России.