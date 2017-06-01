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Артем Ребров: Четыре дня был в Грузии в гостях у Джано Ананидзе

Источник:  «Спорт день за днем»Комментарии

Голкипер «Спартака» Артем Ребров рассказал о первых днях отпуска.

– Артем, как прошли первые дни после завоевания чемпионского титула?
– Немножко попраздновали, но, как я уже говорил, жизнь продолжается — было много домашних дел, забот… Все бурлит, кипит!

– Куда-то съездить в начале отпуска успели?
– Да, четыре дня были в Грузии в гостях у Джано Ананидзе. Очень понравилось! Классный отдых получился.

– Джано, наверное, накрыл стол по всем законам кавказского гостеприимства?
– Это кошмар! Я больше туда не поеду (улыбается). Сказал ему: «Ты везде платишь — так нельзя!» Но в Грузии так принято, чтобы гостей встречали, угощали, кормили. Такого гостеприимства, честно скажу, раньше не видел нигде.

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