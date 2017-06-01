Артем Ребров: Четыре дня был в Грузии в гостях у Джано Ананидзе
Голкипер «Спартака» Артем Ребров рассказал о первых днях
отпуска.
– Артем, как прошли первые дни после завоевания чемпионского
титула?
– Немножко попраздновали, но, как я уже говорил, жизнь продолжается — было много домашних дел, забот… Все бурлит, кипит!
– Куда-то съездить в начале отпуска успели?
– Да, четыре дня были в Грузии в гостях у Джано Ананидзе. Очень понравилось! Классный отдых получился.
– Джано, наверное, накрыл стол по всем законам кавказского
гостеприимства?
– Это кошмар! Я больше туда не поеду (улыбается). Сказал ему: «Ты везде платишь — так нельзя!» Но в Грузии так принято, чтобы гостей встречали, угощали, кормили. Такого гостеприимства, честно скажу, раньше не видел нигде.
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