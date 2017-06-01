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Андрей Аксенов: Без раздумий согласился возглавить «молодежку» ЦСКА

Источник:  ФК ЦСКАКомментарии

Новый старший тренер «молодежки» ЦСКА Андрей Аксенов рассказал о том, узнал о своем назначении.

– Как узнали о назначении?
– Роман Юрьевич Бабаев пригласил в офис и сказал, что руководство решило назначить меня. Конечно, я без раздумий согласился.

– Тяжело ли расставаться с командой 2000 года рождения за полгода до выпуска?
– Да, ведь проделана большая работа как в плане тренировочной работы, так и в плане селекции. Добавилось много новых футболистов. Уже вырисовывается рисунок игры, ребята понимают многие из моих требований, доказывают это в матчах. Но поступило предложение, от которого невозможно отказаться! Жаль расставаться, ведь еще многого могли добиться. Могу пожелать им только удачи и прогресса, будем ждать их в молодежной команде.

– Тренера, который примет ваш возраст, наверное, предстоит полностью ввести в курс дела.
– Передам ему абсолютно все, что у меня есть — посещаемость, игровое время, всю информацию. Про каждого игрока расскажу очень подробно.

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