Андрей Аксенов: Без раздумий согласился возглавить «молодежку» ЦСКА

Новый старший тренер «молодежки» ЦСКА Андрей Аксенов рассказал о том, узнал о своем назначении.

– Как узнали о назначении?

– Роман Юрьевич Бабаев пригласил в офис и сказал, что руководство решило назначить меня. Конечно, я без раздумий согласился.

– Тяжело ли расставаться с командой 2000 года рождения за полгода до выпуска?

– Да, ведь проделана большая работа как в плане тренировочной работы, так и в плане селекции. Добавилось много новых футболистов. Уже вырисовывается рисунок игры, ребята понимают многие из моих требований, доказывают это в матчах. Но поступило предложение, от которого невозможно отказаться! Жаль расставаться, ведь еще многого могли добиться. Могу пожелать им только удачи и прогресса, будем ждать их в молодежной команде.

– Тренера, который примет ваш возраст, наверное, предстоит полностью ввести в курс дела.

– Передам ему абсолютно все, что у меня есть — посещаемость, игровое время, всю информацию. Про каждого игрока расскажу очень подробно.