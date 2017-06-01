Игорь Суркис: Дай Бог, чтобы в футболе и в тренерском цехе были такие люди, как Ребров

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал увольнение главного тренера команды Сергея Реброва.

«Хочу прояснить ситуацию, прежде всего, для наших болельщиков. С Сергеем Станиславовичем у меня в понедельник состоялся разговор. Если вы заметили, я не объявлял об его уходе, в надежде на то, что у него хватит сил и мужества продолжить работу в киевском «Динамо».

На него в последнее время было оказано большое давление. Сергей Станиславович честно и очень качественно делал свою работу, завоевав пять титулов. Когда я ему доверял пост главного тренера, был огромный риск. Как с моей стороны, так и с его. Не имея опыта такой работы он, засучив рукава, взялся за дело. В первый же сезон выиграл Кубок Украины, затем чемпионат и Кубок, снова чемпионат, Суперкубок Украины... Это все за три года! Как часто случается в футболе, последний сезон оказался неудачным.

Но я могу понять тренера, при этом неоднократно предлагая ему продлить контракт и, вместе с ним, начатое дело. Дай Бог, чтобы в футболе и в тренерском цехе были такие порядочные люди, как Сергей Ребров.

Все держатся за свою работу, работают пока работается, вне зависимости, дадут они команде результат, или нет. А Ребров настолько любит киевское «Динамо», настолько проникнут сердцем к клубу, что, оценив все «за» и «против» принял решение взять паузу. Насколько понимаю, чтобы отдохнуть, побыть немного со своей семьей», - приводит слова Суркиса официальный сайт киевлян.