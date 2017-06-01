Игорь Суркис: Дай Бог, чтобы в футболе и в тренерском цехе были такие люди, как Ребров
Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал увольнение
главного тренера команды Сергея Реброва.
«Хочу прояснить ситуацию, прежде всего, для наших
болельщиков. С Сергеем Станиславовичем у меня в понедельник состоялся разговор.
Если вы заметили, я не объявлял об его уходе, в надежде на то, что у него
хватит сил и мужества продолжить работу в киевском «Динамо».
На него в последнее время было оказано большое давление.
Сергей Станиславович честно и очень качественно делал свою работу, завоевав
пять титулов. Когда я ему доверял пост главного тренера, был огромный риск. Как
с моей стороны, так и с его. Не имея опыта такой работы он, засучив рукава,
взялся за дело. В первый же сезон выиграл Кубок Украины, затем чемпионат и
Кубок, снова чемпионат, Суперкубок Украины... Это все за три года! Как часто
случается в футболе, последний сезон оказался неудачным.
Но я могу понять тренера, при этом неоднократно предлагая
ему продлить контракт и, вместе с ним, начатое дело. Дай Бог, чтобы в футболе и
в тренерском цехе были такие порядочные люди, как Сергей Ребров.
Все держатся за свою работу, работают пока работается, вне зависимости, дадут они команде результат, или нет. А Ребров настолько любит киевское «Динамо», настолько проникнут сердцем к клубу, что, оценив все «за» и «против» принял решение взять паузу. Насколько понимаю, чтобы отдохнуть, побыть немного со своей семьей», - приводит слова Суркиса официальный сайт киевлян.