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Игорь Суркис: В ближайшие дни я объявлю, кто возглавит киевское «Динамо»

Источник:  ФК «Динамо» (Киев)Комментарии

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис заявил, что в ближайшие дни назовет имя нового главного тренера клуба.

«В ближайшие дни я объявлю, кто возглавит киевское «Динамо». Новый тренер расскажет, какой он видит свою работу, как будет функционировать клубная вертикаль. Естественно, перед новым тренером будет поставлена задача вернуть в Киев чемпионство, попасть в Лигу чемпионов и показывать прогресс в игре.

Считаю, Сергей Ребров оставил хорошую, боеспособную команду. Да, возможно, нужно где-то усилиться, подтянуть резервы. Сегодня мы должны с оптимизмом смотреть в будущее. Это лучше, чем Сергей Станиславович согласился бы подписать контракт, и в силу каких-то причин у него бы не получилось.

Тот груз со стороны лже-экспертов, которые никого не тренировали и ничего в жизни не добились после своей футбольной карьеры, не буду называть фамилии, они сами прекрасно все понимают, которые только сидят и умничают по воскресеньям в телевизоре, наверно в том числе довели его до такого состояния, что он решил взять паузу.

Но я уверен, его тренерская карьера в самом расцвете. Сергей Ребров всем докажет, что он не только был великим футболистом, но и станет великим тренером», - приводит слова Суркиса официальный сайт киевлян.

Напомним, Сергей Ребров возглавлял «Динамо» с 2014 года. Под его руководством киевляне дважды выигрывали чемпионат Украины, два раза побеждали в Кубке страны, а также один раз - в Суперкубке.

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