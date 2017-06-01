Капитан «Амкара» Занев продлил контракт с клубом на три года
Капитан «Амкара» Петар Занев продлил контракт с клубом на
три года, сообщает официальный сайт пермской команды.
31-летний защитник дебютировал в «Амкаре» в 2013-м и сразу
стал одним из стержневых игроков команды. Сейчас в послужном списке 31-летнего
защитника – 91 игра за красно-черных.
«Мы предложили Петару
длительный контракт, не только основываясь на его игровых и человеческих
качествах, но и учитывая клубные традиции. В нашей команде обязательно должен
быть хотя бы один болгарин! Нынешний «Амкар» невозможно представить себе без
Петара Занева – человека, который цементирует не только оборону команды на
поле, но и сам коллектив. Я очень рад, что он остается с нами еще на три года,
и мне почему-то кажется, что этот контракт с «Амкаром» для него еще не
последний», - говорит исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов.
Петар Занев также является одним из ведущих игроков сборной
Болгарии, сохраняющей шансы путевку в финальную стадию ЧМ-2018.