Капитан «Амкара» Занев продлил контракт с клубом на три года

Капитан «Амкара» Петар Занев продлил контракт с клубом на три года, сообщает официальный сайт пермской команды.

31-летний защитник дебютировал в «Амкаре» в 2013-м и сразу стал одним из стержневых игроков команды. Сейчас в послужном списке 31-летнего защитника – 91 игра за красно-черных.

«Мы предложили Петару длительный контракт, не только основываясь на его игровых и человеческих качествах, но и учитывая клубные традиции. В нашей команде обязательно должен быть хотя бы один болгарин! Нынешний «Амкар» невозможно представить себе без Петара Занева – человека, который цементирует не только оборону команды на поле, но и сам коллектив. Я очень рад, что он остается с нами еще на три года, и мне почему-то кажется, что этот контракт с «Амкаром» для него еще не последний», - говорит исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов.

Петар Занев также является одним из ведущих игроков сборной Болгарии, сохраняющей шансы путевку в финальную стадию ЧМ-2018.