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Петар Занев: Я благодарен «Амкару» за новый контракт

Источник:  ФК «Амкар»Комментарии

Капитан «Амкара» Петар Занев прокомментировал продление контракта с пермским клубом на три года.

«Я благодарен «Амкару» за этот контракт. В современном футболе игрокам, которым за тридцать, обычно предлагают соглашения на год, от силы на два. Но у меня есть и силы, и огромное желание играть в футбол еще долго, особенно – в такой команде, как «Амкар», где по-особому относятся к футболистам и доверяют им. Даже не представляю, какое предложение я должен был бы получить, чтобы у меня возникло желание уехать из Перми», - приводит слова Занева официальный сайт «Амкара».

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