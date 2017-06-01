Петар Занев: Я благодарен «Амкару» за новый контракт
Капитан «Амкара» Петар Занев прокомментировал продление
контракта с пермским клубом на три года.
«Я благодарен «Амкару» за этот контракт. В современном
футболе игрокам, которым за тридцать, обычно предлагают соглашения на год, от
силы на два. Но у меня есть и силы, и огромное желание играть в футбол еще
долго, особенно – в такой команде, как «Амкар», где по-особому относятся к
футболистам и доверяют им. Даже не представляю, какое предложение я должен был
бы получить, чтобы у меня возникло желание уехать из Перми», - приводит слова
Занева официальный сайт «Амкара».
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