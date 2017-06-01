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Александр Бубнов: С Манчини в «Зенит» придут статусные игроки

Источник:  Sportbox.ruКомментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал возможное назначение Роберто Манчини главным тренером «Зенита».

– Как вы относитесь к решению руководства «Зенита» уволить Мирчи Луческу?
– Все к этому шло. «Зенит» не выполнил задачи на сезон, команда провалилась. Кроме того, не было того уровня игры, который устраивал бы болельщиков и руководителей.

– Стоит ли ждать громких приобретений от Роберто Манчини?
– Думаю, что да. Он хорошо знает рынок, да и игроки к нему пойдут. Приход тренеров высокого уровня почти всегда провоцирует приход статусных игроков.

– Какие задачи должен ставить «Зенит» на сезон при назначении такого тренера как Манчини?
– Самые высокие. В первую очередь важно выиграть в чемпионат, но это не значит, что нужно игнорировать Лигу Европы. Этот и предыдущие сезоны показали, что наши клубы в состоянии бороться за этот трофей.

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