Александр Бубнов: С Манчини в «Зенит» придут статусные игроки
Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал
возможное назначение Роберто Манчини главным тренером «Зенита».
– Как вы относитесь к
решению руководства «Зенита» уволить Мирчи Луческу?
– Все к этому шло. «Зенит» не выполнил задачи на сезон, команда провалилась. Кроме того, не было того уровня игры, который устраивал бы болельщиков и руководителей.
– Стоит ли ждать
громких приобретений от Роберто Манчини?
– Думаю, что да. Он хорошо знает рынок, да и игроки к нему пойдут. Приход тренеров высокого уровня почти всегда провоцирует приход статусных игроков.
– Какие задачи должен ставить «Зенит» на сезон при назначении
такого тренера как Манчини?
– Самые высокие. В первую очередь важно выиграть в чемпионат, но это не значит, что нужно игнорировать Лигу Европы. Этот и предыдущие сезоны показали, что наши клубы в состоянии бороться за этот трофей.