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Александр Бубнов: «Юве» не будет рисковать, поэтому предсказываю преимущество «Реала»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов, в котором мадридский «Реал» сыграет с «Ювентусом» из Турина.

– Ваш прогноз на финал Лиги чемпионов. Кто фаворит матча, и как будет развиваться игра?
– Думаю, «Реал» можно назвать фаворитом. Скорее всего, «Ювентус» начнет игру от обороны. Цена матча высока, «Юве» не будет рисковать, поэтому предсказываю преимущество «Реала» по владению.

– Хотите, чтобы Буффон победил в ЛЧ или вам без разницы?
– Буффон один что ли выигрывает? Выигрывает команда. Мне, конечно, не все равно, но я бы не стал сужать вопрос.

Напомним, финал Лиги чемпионов состоится на поле стадиона «Миллениум» в Кардиффе в субботу, 3 июня.

Голосование: Кто станет победителем Лиги чемпионов?

Матч

Ювентус - Реал

Место и дата

03 июня 20:45, Миллениум, Текстовая трансляция

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