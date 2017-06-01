Александр Бубнов: «Юве» не будет рисковать, поэтому предсказываю преимущество «Реала»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов, в котором мадридский «Реал» сыграет с «Ювентусом» из Турина.

– Ваш прогноз на финал Лиги чемпионов. Кто фаворит матча, и как будет развиваться игра?

– Думаю, «Реал» можно назвать фаворитом. Скорее всего, «Ювентус» начнет игру от обороны. Цена матча высока, «Юве» не будет рисковать, поэтому предсказываю преимущество «Реала» по владению.

– Хотите, чтобы Буффон победил в ЛЧ или вам без разницы?

– Буффон один что ли выигрывает? Выигрывает команда. Мне, конечно, не все равно, но я бы не стал сужать вопрос.

Напомним, финал Лиги чемпионов состоится на поле стадиона «Миллениум» в Кардиффе в субботу, 3 июня.