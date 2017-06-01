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Анзор Кавазашвили: Принял решение покинуть «Анжи», не хочу просто числиться в структуре клуба

Источник:  «Известия»Комментарии

Бывший голкипер сборной СССР и «Спартака» Анзор Кавазашвили принял решение освободить должность председателя совета директоров футбольного клуба «Анжи».

«Я не хочу просто числиться в структуре клуба. Мне интересно выполнять реальные функции и помогать команде развиваться, а не быть функционером на бумаге.

Я принял решение покинуть «Анжи», оповестив клуб об этом в письменной форме. Генеральный директор махачкалинцев Саид Абдулаев сразу же связался со мной и выразил сожаления по поводу принятого мной решения», - приводит слова Кавазашвили «Известия».

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