Анзор Кавазашвили: Принял решение покинуть «Анжи», не хочу просто числиться в структуре клуба

Бывший голкипер сборной СССР и «Спартака» Анзор Кавазашвили принял решение освободить должность председателя совета директоров футбольного клуба «Анжи».

«Я не хочу просто числиться в структуре клуба. Мне интересно выполнять реальные функции и помогать команде развиваться, а не быть функционером на бумаге.

Я принял решение покинуть «Анжи», оповестив клуб об этом в письменной форме. Генеральный директор махачкалинцев Саид Абдулаев сразу же связался со мной и выразил сожаления по поводу принятого мной решения», - приводит слова Кавазашвили «Известия».