Анзор Кавазашвили: Принял решение покинуть «Анжи», не хочу просто числиться в структуре клуба
Бывший голкипер сборной СССР и «Спартака» Анзор Кавазашвили
принял решение освободить должность председателя совета директоров футбольного
клуба «Анжи».
«Я не хочу просто числиться в структуре клуба. Мне интересно
выполнять реальные функции и помогать команде развиваться, а не быть
функционером на бумаге.
Я принял решение покинуть «Анжи», оповестив клуб об этом в
письменной форме. Генеральный директор махачкалинцев Саид Абдулаев сразу же
связался со мной и выразил сожаления по поводу принятого мной решения», -
приводит слова Кавазашвили «Известия».
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