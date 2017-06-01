Видео дня: Малкин и Уилсон за 15 секунд забросили две шайбы в ворота «Нэшвилла»
Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин забросил
шайбу в ворота «Нэшвилла» во втором матче серии финала Кубка Стэнли.
30-летний россиянин отличился на 4-й минуте третьего периода при счете 3:1 в пользу «пингвинов». Ему ассистировали Крис Кунитц и Иан Коул. Для Малкина эта шайба стала девятой в текущем розыгрыше плей-офф НХЛ, Евгений возглавляет бомбардирскую гонку с 26-ю (9+17) очками.
What. A. Snipe. Vintage Malkin. #StanleyCup pic.twitter.com/LmlxccFiJz— NHL (@NHL) 1 июня 2017 г.
Стоит отметить, что за 15 секунд до этого шайбу в ворота Пекка Ринне забросил партнер Малкина по команде Скотт Уилсон.
Wilson knocks one in net front! We can't stop smiling. pic.twitter.com/4cVXmEpjAz— Pittsburgh Penguins (@penguins) 1 июня 2017 г.
Матч
Питтсбург - Нэшвилл - 4:1 (1:1, 0:0, 3:0)
Голы:
Аберг (Фишер, Арвидсон), 12:57 (0:1). Гюнцель (Куниц, Шири), 16:36 (1:1). Гюнцель (Хэйнси, Раст), 40:10 (2:1). Уилсон (Каллен, Кессел), 43:13 (3:1). Малкин (Куниц, Коул), 43:28 (4:1).
Место и дата
01 июня 03:00, Пи-Пи-Джи Пэйнтс Арена, Онлайн-трансляция