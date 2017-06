Видео дня: Малкин и Уилсон за 15 секунд забросили две шайбы в ворота «Нэшвилла»

Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин забросил шайбу в ворота «Нэшвилла» во втором матче серии финала Кубка Стэнли.

30-летний россиянин отличился на 4-й минуте третьего периода при счете 3:1 в пользу «пингвинов». Ему ассистировали Крис Кунитц и Иан Коул. Для Малкина эта шайба стала девятой в текущем розыгрыше плей-офф НХЛ, Евгений возглавляет бомбардирскую гонку с 26-ю (9+17) очками.

Стоит отметить, что за 15 секунд до этого шайбу в ворота Пекка Ринне забросил партнер Малкина по команде Скотт Уилсон.

Wilson knocks one in net front! We can't stop smiling. pic.twitter.com/4cVXmEpjAz