Гол Малкина помог «Питтсбургу» удвоить преимущество в финальной серии Кубка Стэнли с «Нэшвиллом»
Во втором матче серии финала Кубка Стэнли «Питтсбург» на
домашнем льду обыграл «Нэшвилл» со счетом 4:1.
В составе победителей дубль оформил Джейк Гюнцель и по разу
отличились Скотт Уилсон и Евгений Малкин, а у гостей единственную шайбу
забросил Понтус Оберг.
В серии до четырх побед «Питтсбург» удвоил преимущество – 2-0.
Третий матч противостояния состоится 4 июня в Нэшвилле.
НХЛ. Кубок Стэнли
Финал
Второй матч
Матч
Питтсбург - Нэшвилл - 4:1 (1:1, 0:0, 3:0)
Голы:
Аберг (Фишер, Арвидсон), 12:57 (0:1). Гюнцель (Куниц, Шири), 16:36 (1:1). Гюнцель (Хэйнси, Раст), 40:10 (2:1). Уилсон (Каллен, Кессел), 43:13 (3:1). Малкин (Куниц, Коул), 43:28 (4:1).
Место и дата
01 июня 03:00, Пи-Пи-Джи Пэйнтс Арена, Онлайн-трансляция
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