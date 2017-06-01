Гол Малкина помог «Питтсбургу» удвоить преимущество в финальной серии Кубка Стэнли с «Нэшвиллом»

Во втором матче серии финала Кубка Стэнли «Питтсбург» на домашнем льду обыграл «Нэшвилл» со счетом 4:1.

В составе победителей дубль оформил Джейк Гюнцель и по разу отличились Скотт Уилсон и Евгений Малкин, а у гостей единственную шайбу забросил Понтус Оберг.

В серии до четырх побед «Питтсбург» удвоил преимущество – 2-0. Третий матч противостояния состоится 4 июня в Нэшвилле.

НХЛ. Кубок Стэнли

Финал

Второй матч