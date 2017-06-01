Хоккеисты ЦСКА проведут сборы в Финляндии и Швейцарии
Хоккейный ЦСКА определился с планами предсезонной
подготовки, сообщает официальный сайт московского клуба.
В начале июля игроки пройдут медицинское обследование, после
чего приступят к тренировкам на льду ЛДС ЦСКА.
10 июля команда отправится на первый зарубежный сбор. Его
местом по традиции станет финский город Рованиеми. В столице Лапландии армейцы
проведут две недели, после чего вернутся в Москву и сыграют несколько
контрольных матчей.
31 июля команда отправится на 10-дневный сбор в Швейцарию, во время которого проведет ряд контрольных матчей с местными командами. По возвращении в Москву ЦСКА продолжит подготовку к сезону участием в Кубке мэра Москвы.
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