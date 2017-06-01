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Хоккеисты ЦСКА проведут сборы в Финляндии и Швейцарии

Источник:  ХК ЦСКАКомментарии

Хоккейный ЦСКА определился с планами предсезонной подготовки, сообщает официальный сайт московского клуба.

В начале июля игроки пройдут медицинское обследование, после чего приступят к тренировкам на льду ЛДС ЦСКА.

10 июля команда отправится на первый зарубежный сбор. Его местом по традиции станет финский город Рованиеми. В столице Лапландии армейцы проведут две недели, после чего вернутся в Москву и сыграют несколько контрольных матчей.

31 июля команда отправится на 10-дневный сбор в Швейцарию, во время которого проведет ряд контрольных матчей с местными командами. По возвращении в Москву ЦСКА продолжит подготовку к сезону участием в Кубке мэра Москвы. 

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