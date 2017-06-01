Райкконен оформил хет-трик на стадионе «Ювентуса» в благотворительном матче
На стадионе «Ювентуса» в Турине состоялся благотворительный
матч между спортсменами и звездами Италии.
Итальянская «конюшня» «Феррари» отправила на этот матч всех
своих пилотов – Кими Райкконена, Себастьяна Феттеля и резервного гонщика
команды Антонио Джовинацци.
Встреча завершилась вничью со счетом 5:5, а в составе команды спортсменов хет-трик оформил Райкконен.
Стоит отметить, что на трибунах «Ювентус Стэдиум» собралось больше 41 тысячи человек.
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