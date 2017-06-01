Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Питтсбург4 : 1Нэшвилл
Баскетбол  Химки- : -Зенит
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Райкконен оформил хет-трик на стадионе «Ювентуса» в благотворительном матче

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На стадионе «Ювентуса» в Турине состоялся благотворительный матч между спортсменами и звездами Италии.

Итальянская «конюшня» «Феррари» отправила на этот матч всех своих пилотов – Кими Райкконена, Себастьяна Феттеля и резервного гонщика команды Антонио Джовинацци.

Встреча завершилась вничью со счетом 5:5, а в составе команды спортсменов хет-трик оформил Райкконен.

Стоит отметить, что на трибунах «Ювентус Стэдиум» собралось больше 41 тысячи человек.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Кристиан Хорнер: Монреаль, Баку и Шпильберг станут для «Ред Булл» сложнейшими этапами в сезонеГлава «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился ожиданиями от ближайших гонок сезона.Технический директор «Торо Россо»: Квяту сильно не повезло в квалификацииТехнический директор «Торо Россо» Джеймс Ки оценил выступление команды на шестом этапе чемпионата мира Гран-при Монако.Пилоты «Ред Булл» приняли участие в гонке на автомобилях с домами на колесах (видео)Пилоты «Ред Булл» Даниэль Риккардо и Макс Ферстаппен приняли участие в необычном гоночном заезде на трассе «Ред Булл Ринг».Франц Тост: В столкновении с Квятом виноват исключительно ПересРуководитель команды «Торо Россо» Франц Тост сказал, что пилот «Форс Индии» Серхио Перес виноват в столкновении с Даниилом Квятом в Монако.Фернандо Алонсо: Судя по результатам Гран-при Монако, я ничего не пропустилПилот команды «Макларен» Фернандо Алонсо рассказал, почему он решил пропустит Гран-при Монако и принять участие в «Инди-500».Даниил Квят встретился со звездой сериала «Игра престолов»Российский пилот Формулы-1 Даниил Квят на этапе в Монако встретился со звездой сериала «Игра престолов» ирландским актером Лиамом Каннингемом.Тимофей Мозгов: Однажды меня не пустили на Формулу-1Чемпион НБА Тимофей Мозгов в интервью рассказал о неудавшейся попытке побывать на Формуле-1.Берни Экклстоун: Формулой-1 управляют, словно это филиал «Старбакса»Почетный президент Формулы-1 Берни Экклстоун раскритиковал новых владельцев гоночной серии компанию Liberty Media.Фернандо Алонсо: Цель победить в Инди 500 сохраняетсяПилот «Макларена» Фернандо Алонсо заявил, что у него остается цель победить в гонке «500 миль Индианаполиса».Ален Прост: Хюлькенберг – тот, кто нужен «Рено»Бывший пилот Формулы-1 Ален Прост прокомментировал выступления Нико Хюлькенберга в текущем сезоне.Феттель в четвертый раз в сезоне стал гонщиком этапаПилот «Феррари» Себастьян Феттель стал победителем голосования по определению лучшего гонщика шестого этапа чемпионата мира Гран-при Монако.Льюис Хэмилтон: В «Феррари» выбрали своего пилота номер один, теперь для меня все ясноПилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон после Гран-при Монако заявил, что тактика «Феррари» в гонке говорит о том, что команда будет делать ставку на немца Себастьяна Феттеля.Тото Вольфф: Не думаю, что в «Феррари» спланировали победу ФеттеляРуководитель «Мерседеса» Тото Вольфф прокомментировал дубль «Феррари» на шестом этапе чемпионата мира Гран-при Монако.Серхио Перес: Квят не оставил мне достаточно места, и в результате мы столкнулисьПилот команды «Форс Индия» Серхио Перес прокомментировал столкновение с Даниилом Квятом на Гран-при Монако.Перес получил два штрафных очка за столкновение с Квятом в МонакоПилот команды «Форс Индия» Серхио Перес наказан двумя штрафными очками за столкновение с представителем «Торо Россо» Даниилом Квятом на Гран-при Монако. Об этом сообщает Autosport.Маркус Эрикссон: С самого начало уик-энд был трудным для насПилот команды «Зауберг» Маркус Эрикссон поделился впечатлениями после Гран-при Монако. Напомним, что он не финишировал.Паскаль Верляйн: Это была страшная авария. Баттон пошел на глупый маневрПилот команды «Заубер» Паскаль Верляйн прокомментировал свое столкновение с Дженсоном Баттоном на Гран-при Монако.Макарова выбила Кербер на «Ролан Гаррос», «Арсенал» и «СКА-Хабаровск» будут играть в РФПЛ, Феттель победил в Монако. Главные новости дня«Советский спорт» представляет краткий обзор главных новостей дня.Острый жгучий Перес. Кто выбил Квята на Гран-при МонакоОстрый жгучий Перес. Кто выбил Квята на Гран-при МонакоПобедный дубль «Феррари», провал «Мерседеса» и авария Даниила Квята с Серхио Пересом – чем запомнился очередной этап чемпионата мира.Льюис Хэмилтон: Не думал, что удастся подняться выше десятого местаПилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон поделился впечатлениями после Гран-при Монако. Напомним, что он занял седьмое место.
Футбол
Каррера подарил музею «Спартака» свой красный галстук и бутылку вина
Футбол
Четыре бывших игрока РФПЛ попали в команду сезона чемпионата Турции в FIFA 17
Футбол
Сборная Италии забила восемь безответных мячей в товарищеском матче с Сан-Марино
Димитрис Итудис: Ждем соперника по финалу, воспользуемся возможностью отдохнуть
все новости
Феррари
Феррарикалендарьстатистика
Себастьян Феттель
Себастьян Феттельвсе новости
Кими Райкконен
Кими Райкконенвсе новости
Формула-1
Формула-1таблицакалендарьстатистикатексты/новости