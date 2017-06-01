Выход ЦСКА в финал Лиги ВТБ, победа «Питтсбурга» не без помощи Малкина и гол Промеса за сборную. Главные новости утра

Евгений Малкин: Это еще не конец, «Нэшвилл» – отличная команда, и мы это понимаем

Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин дал комментарий после победы над «Нэшвиллом» во втором матче финала Кубка Стэнли.