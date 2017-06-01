Выход ЦСКА в финал Лиги ВТБ, победа «Питтсбурга» не без помощи Малкина и гол Промеса за сборную. Главные новости утра
«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра четверга.
Баскетбольный ЦСКА в трех матчах выиграл серию у «Локомотива-Кубани» и вышел в финал Единой лиги ВТБ.
Шайба Евгения Малкина помогла «Питтсбургу» удвоить преимущество в финальной серии Кубка Стэнли с «Нэшвиллом».
Молодежная сборная России разгромила команду Белоруссии, забив семь безответных мячей.
Гол полузащитника «Спартака» Куинси Промеса помог сборной Голландии в товарищеском матче обыграть Маррокко.
А в параллельной контрольной встрече итальянцы «растоптали» сборную Сан-Марино.
«Динамо» обыграло «Дину» и во втором матче финальной серии чемпионата России.
Гол российского нападающего «Кайрата» Андрея Аршавина помог его клубу добиться крупной победы над «Астаной» (3:0) в матче 16-го тура чемпионата Казахстана.
Светлана Кузнецова вышла в третий круг «Ролан Гаррос», победив китаянку Чжан Шуай.
Российский защитник «Спарты» Вячеслав Караваев вошел в символическую сборную чемпионата Чехии.
Экс-футболисты РФПЛ Самюэль Это'о, Мартин Шкртел, Ян Дюрица и Вагнер Лав попали в команду сезона чемпионата Турции в FIFA 17.
Видео дня: Малкин и Уилсон за 15 секунд забросили две шайбы в ворота «Нэшвилла»
Цитата дня: «Принял решение покинуть «Анжи», не хочу просто числиться в структуре клуба», - Анзор Кавазашвили, председатель Совета директоров «Анжи».
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